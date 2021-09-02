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    Державна Калуська ТЕЦ зупинилася через відсутність вугілля, – нардеп

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    Калуська ТЕЦ розташована на Івано-Франківщині - Державна Калуська ТЕЦ зупинилася через відсутність вугілля, – нардеп
    Калуська ТЕЦ розташована на Івано-Франківщині

    «Калуш ризикує напередодні опалювального сезону залишилися без світла і тепла», – Бондар

    Калуська ТЕЦ зупинила роботу через відсутність палива. Про це повідомив народний депутат Михайло Бондар.

    «Сьогодні роботу зупинила державна Калуська ТЕЦ на Івано-Франківщині. Причина – відсутність вугілля. Склади пусті, коштів на купівлю вугілля у енергетиків немає. Понад 600 працівників можуть опинитися без роботи. А 60-тисячне місто Калуш ризикує напередодні опалювального сезону залишилися без світла і тепла», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, під загрозою і промислове виробництво в місті, яке залежить від роботи ТЕЦ, що призведе до соціальної катастрофи.

    «Вимагаю від влади негайно втрутитися в ситуацію і не допустити простій теплоелектроцентралі. Уряд вже довів до банкрутства державні шахти, тепер на межі краху цілі енергетичні підприємства, від яких напряму залежить благополуччя десятків тисяч сімей», – заявив нардеп.

    Нагадаємо, виробники електроенергії в межах енергоострову Бурштинської ТЕС – Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська області, змушені продавали електроенергію за ціною не вище 96 коп./кВт вночі і 2,05 грн/кВт.год в пікові години поживання. Це в 4-5 разів дешевше, ніж в сусідніх країнах – Словаччині і Угорщині.

    Ціна, за якою ТЕС і ТЕЦ в цьому регіоні продають електроенергію не покриває собівартість виробництва, що позбавляє виробників можливості закупати вугілля і газ.

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    Теги: ТЕС газ депутат вугілля ТЕЦ уряд
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    Державна Калуська ТЕЦ зупинилася через відсутність вугілля, – нардеп