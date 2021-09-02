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    Економіка та фінанси

    ДТЕК очікує збільшення поставок вугілля з Польщі в 2,5 рази

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    З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС &laquo;ДТЕК Енерго&raquo; збільшилися на понад 6% або на 33 тис. т, - ДТЕК очікує збільшення поставок вугілля з Польщі в 2,5 рази
    З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» збільшилися на понад 6% або на 33 тис. т,

    Також «ДТЕК Енерго» очікує постачання палива із США та Казахстану

    В вересні обсяг постачання імпортного вугілля з Польщі на ТЕС «ДТЕК Енерго» зросте в 2,5 раза.

    Про це повідомили в прес-службі компанії.

    «Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, станом на сьогодні компанією було імпортовано понад 30 тис. т польського вугілля. Всього у вересні очікується поставка 80 тис. т палива із сусідньої країни. Із них 60 тис. тонн - в рамках підписаної у серпні «ДТЕК Енерго» і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. т енергетичного вугілля та додаткові 20 тис т – в рамках домовленостей з іншим постачальником», – повідомили в компанії.

    Також «ДТЕК Енерго» очікує постачання палива із США та Казахстану.

    З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» збільшилися на понад 6% або на 33 тис. т, зазначили в компанії.

    «Якщо на 1 серпня їх було майже 521 тис. т, то 30 серпня запаси палива склали понад 554 тис. т. Станом на 2 вересня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» вже перевищили 600 тис. т вугілля», – додали в компанії.

    Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

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    Теги: ТЕС США вугілля імпорт ТЕЦ ДТЕК
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    ДТЕК очікує збільшення поставок вугілля з Польщі в 2,5 рази