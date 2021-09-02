ДТЕК очікує збільшення поставок вугілля з Польщі в 2,5 рази

З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» збільшилися на понад 6% або на 33 тис. т,

Також «ДТЕК Енерго» очікує постачання палива із США та Казахстану

В вересні обсяг постачання імпортного вугілля з Польщі на ТЕС «ДТЕК Енерго» зросте в 2,5 раза.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

«Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, станом на сьогодні компанією було імпортовано понад 30 тис. т польського вугілля. Всього у вересні очікується поставка 80 тис. т палива із сусідньої країни. Із них 60 тис. тонн - в рамках підписаної у серпні «ДТЕК Енерго» і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. т енергетичного вугілля та додаткові 20 тис т – в рамках домовленостей з іншим постачальником», – повідомили в компанії.

Також «ДТЕК Енерго» очікує постачання палива із США та Казахстану.

З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» збільшилися на понад 6% або на 33 тис. т, зазначили в компанії.

«Якщо на 1 серпня їх було майже 521 тис. т, то 30 серпня запаси палива склали понад 554 тис. т. Станом на 2 вересня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» вже перевищили 600 тис. т вугілля», – додали в компанії.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

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