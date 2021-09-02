Активісти вимагають, щоб Київрада внесла залишки старовинної садиби в мораторій на забудову

У ніч на п’ятницю, 20 серпня, забудовник зніс історичну садибу Олександра Барбана кінця ХІХ століття на вул. Обсерваторній, 6

Небайдужих містян активісти закликають знімати садибу на фото або відео, викладати в соцмережі

Громадські активісти вимагають від Київради внести частково знесену садибу Барбана на Обсерваторній, 6, до списку об’єктів, де заборонена реконстуркція. Про це повідомляють спільноти «Щоденник захисту Барбана» та «Мапа Реновації».

За словами активістів, «у Київраді думають, що садиби Барбана вже нема».

«Зокрема, 31.08 на сесії Київради відбувалось голосування за проєкт про включення об‘єктів ХІХ-ХХ століття в перелік для збереження. Депутат від Слуги Народу Андрій Вітренко запропонував включити до нього Садибу Барбана (…) Однак і він, і заступник міського голови – секретар Київради Владимир Бондаренко вжили «знесено» щодо будівлі на Обсерваторній, 6» – йдеться в повідомленні.

В дописі наголошується, що під час знесення садиби Барбана «постраждала лише частина дворових фасадів», і що будівля досі «є на мапі міста та вартує збереження».

Небайдужих містян активісти закликають знімати садибу на фото або відео, викладати в соцмережі і позначати чиновників КМДА, Мінкульту, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА з хештегами #savebarban та #садибастоїть.

В дописі також наголошується, що садиба потребує охоронного статусу.

Нагадаємо, за фактом самоправства на вулиці Обсерваторній, 6, де забудовник зруйнував історичну будівлю Барбана кінця ХІХ століття, розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 20 серпня, забудовник зніс історичну садибу Олександра Барбана кінця ХІХ століття на вул. Обсерваторній, 6.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

Протести місцевих мешканців та активістів проти знесення будинку Барбана розпочалися ще у травні цього року.

У серпні роботи забудовника активізувалися, а разом з ними знову розпочалися протести. 18 серпня активісти повідомили про напад «тітушок», які прибули на допомогу будівельній техніці.

Нагадаємо, 31 серпня Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Це рішення має сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів і збереження історичної самобутності міста.