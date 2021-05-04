Топ-100 найдорожчих брендів України
Першу сотню найдорожчих брендів у 2020 році підкорили 11 нових гравців
«Главком» представляє рейтинг найдорожчих національних брендів за підсумками 2020 року. Список складений на основі даних і розрахунків дослідницької компанії MPP Consulting. За минулий кризовий рік загальна вартість першої сотні українських брендів збільшилася на 1,4%, і зараз становить $6,2 млрд.
Трійка лідерів рейтингу брендів за рік не змінилася. Як і за підсумками 2019-го, нагорі списку «Моршинська» (її вартість оцінена в $525 млн), далі йдуть «Нова пошта» ($337 млн) та Rozetka ($311 млн).
У першій сотні найдорожчих брендів у 2020 році з'явилося 11 нових компаній, хоча багато кого з них новачками не назвеш: наприклад «Шустов», «Київхліб», Inkerman.
У той же час із рейтингу вибули такі відомі бренди, як «Прайм» (володіє найбільшим в Східній Європі лікеро-горілчаним заводом), «Перша приватна броварня» і «Аптека доброго дня». Цікава доля IT-бренду Grammarly. У рейтингу 2019 року він обійняв відразу 12 місце (з вартістю $150 млн), а в цьому році зник так несподівано, як і з'явився.
Топ-100 українських брендів у 2020 році
|№
|Лого
|Бренд
|Вартість,
$ млн
|Галузь
|1
|Моршинська
|525
|Напої
|2
|Нова пошта
|337
|Логістика
|3
|Розетка
|311
|Онлайн-торгівля
|4
|Рошен
|292
|Кондитерські вироби
|5
|АТБ
|247
|Рітейл
|6
|Приватбанк
|226
|Фінансові послуги
|7
|Сандора
|218
|Напої
|8
|Хортиця
|197
|Алкоголь
|9
|Хлібний дар
|162
|Алкоголь
|10
|Наша ряба
|160
|Виробництво м'яса
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Як складався рейтинг
Компанія MPP Consulting аналізує вартість українських брендів з 2007 року. Методика цього аналізу почала розроблятися в 2005 році. Згідно з нею, вартість бренду вираховується за формулою:
V = Fc * (Iq * Gq * Tq * Cq) * Uid
де:
- V – вартість бренду;
- Fc - композитний фінансовий показник;
- Iq – інвестиційний коефіцієнт;
- Gq – географічний коефіцієнт;
- Tq – технологічний коефіцієнт;
- Cq – конкурентний коефіцієнт;
- Uid – унікальний ідентифікатор;
Композитний фінансовий показник, в свою чергу, обчислюється за формулою Pt * GP * (GP / NS). Де Pt – статичний коефіцієнт, GP – валовий прибуток, NS – валова виручка від реалізації.
Більш докладно про те, як розраховуються коефіцієнти, можна прочитати тут. Необхідно підкреслити, що вартість бренду за методологією MPP Consulting не включає в себе вартість виробничих потужностей компанії, її інфраструктури, патентів, винаходів та інших матеріальних або інтелектуальних цінностей.
Лідери вітчизняних галузей
Максимальну кількість місць у Топ-100 за 2020 рік займають бренди, які асоціюються із продуктами харчування, переробкою молока і виробництвом алкоголю, пива і безалкогольних напоїв. Кожна друга назва в першій сотні – із цих секторів. Далі йдуть рітейл, фармацевтичне виробництво, паливо та енергетика, господарські товари. Найменше представництво мають логістика, фінансові і телекомунікаційні послуги та ювелірна галузь.
Максимальне зростання за минулий рік – 164%, показав бренд «Стожар». Соняшникова олія від компанії «Кернел» просунулася на 23 позиції вгору завдяки активній рекламній кампанії, яка акцентує увагу споживача на «технології виробництва з глибоким м'яким очищенням». Також серед лідерів зростання (вгору на 21 і 19 позицій) – морепродукти «Водний мир» і шоколад Millenium.
А ось лідерами падіння стали представники рітейлу. Зокрема, «Велика Кишеня» і «ЕКО маркет» (зниження, відповідно, на 16 і 11 пунктів). Перша з торговельних мереж втратила позиції за рахунок зміцнення Novus, а «ЕКО маркет» тіснять з ніші «магазин біля дому» лідери галузі «АТБ». Але треба зазначити, що в цілому галузь збільшила вартість своїх брендів на третину, за рахунок лідерів. «АТБ» відчувають себе так впевнено, що можуть собі дозволити відмовитися від продукції Coka-Cola. А в епоху пандемії збільшив свої продажі «Епіцентр»: чим ще зайнятися громадянам під час карантину, якщо не ремонтом?
Продукти харчування
За рік сектор промисловості, пов'язаний з виробництвом продуктів харчування (переробка молока виділена у цьому рейтингу окремо) посилив своє представництво, в рейтингу додалось два представники галузі.
П'ятірка найсильніших залишилася практично без змін: «Чумак» та «Торчин» провели рокіровку на першому і другому місцях, компанію у першій п’ятірці вже другий рік їм складають «Олейна», «Люкс» та «Мівіна».
Новачки: до Топ-100 увірвався такий відомий гравець, як «Київхліб». Серед новачків Semki – бренд фасованого насіння для лузання.
Загальна вартість провідних брендів галузі збільшилася на 12% в порівнянні з 2019 роком і склала $730,2 млн. Тут, звичайно, зіграв той фактор, що в рейтингу з'явилися нові гравці, але варто зауважити, що тільки чотири бренди – «Верес», «Мівіна», «Люкс» та «Торчин» втратили у вартості. Решта за рік лише додавали в ціні.
Продукти харчування
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Чумак
|Торчин
|2
|Торчин
|Чумак
|3
|Олейна
|Олейна
|4
|Люкс
|Люкс
|5
|Мівіна
|Мівіна
|6
|Щедро
|Щедро
|7
|Водный мир
|Верес
|8
|Київхліб
|Олком
|9
|Верес
|Королівський смак
|10
|Королівський смак
|Водный мир
|11
|Щедрий Дар
|Руна
|12
|Олком
|Щедрий Дар
|13
|Флінт
|Флінт
|14
|Стожар
|Три ведмеді
|15
|Три ведмеді
|Рудь
|16
|Semki
|Ясенсвіт
|17
|Руна
|Ласунка
|18
|Ласунка
|Стожар
|19
|Рудь
|20
|Ясенсвіт
Молочарство
Сектор виробництва молочної продукції фінішував у 2020 році із незначними змінами. Лідером галузі залишається «Яготинське».
П'ятірка найсильніших брендів залишилася практично колишньою: лідирують «Яготинське», «Слов'яночка» та «Тульчинка». «Галичина» та «Біла лінія» провели рокіровку на четвертому і п'ятому місцях.
Новачки: до Топ-100 увійшли «Селянське» i «Фаннi».
Аутсайдер: за підсумками року з рейтингу вибув «Клуб сиру».
Загальна вартість провідних брендів галузі збільшилася на 25% в порівнянні з 2019 роком і склала $326,3 млн. На зростання також вплинули нові гравці, але при цьому тільки два бренди втратили в ціні – «Шостка» та «Біла лінія».
Виробництво молочної продукції
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Яготинське
|Яготинське
|2
|Слов'яночка
|Слов'яночка
|3
|Тульчинка
|Тульчинка
|4
|Галичина
|Біла лінія
|5
|Біла лінія
|Галичина
|6
|Молокія
|Молокія
|7
|Селянське
|Шостка
|8
|Шостка
|Добряна
|9
|Добряна
|Звенигора
|10
|Волошкове поле
|Волошкове поле
|11
|Фаннi
|Клуб сиру
|12
|Звенигора
Алкоголь
Список найдорожчих українських алкогольних брендів за підсумками 2020 року розширився за рахунок кількох впізнаваних марок. Але були й втрати: із сотні провідних вибув Prime, відомий бренд донецького алкогольного холдингу «Олiмп». Але в цілому тренд цілком чіткий: якщо 15 років тому лідером рейтингу була горілка, то зараз українці все впевненіше віддають перевагу винам і коньяку.
П'ятірка найсильніших брендів залишилася без змін – «Хортиця», «Хлібний Дар», Nemiroff, Medoff та «Мороша».
Новачки: до Топ-100 увійшли «Шустов», «Козацька Рада», Inkerman, «Шабо» та Oreanda.
Аутсайдер: за підсумками року з рейтингу вибув Prime.
Загальна вартість провідних брендів галузі, попри появу п'яти нових гравців, додала всього 3% і склала $590,4 млн. При цьому, треба зазначити, що в ціні впали чотири бренди – Marengo, «Хортиця», «Коблево» та «Мороша». Втім, перша алкогольна трійка забезпечує левову частку вартості брендів всієї галузі – майже $500 млн.
Алкогольна промисловість
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Хортиця
|Хортиця
|2
|Хлібний Дар
|Хлібний Дар
|3
|Nemiroff
|Nemiroff
|4
|Medoff
|Medoff
|5
|Мороша
|Мороша
|6
|Шустов
|Marengo
|7
|Marengo
|Коблево
|8
|Коблево
|Prime
|9
|Козацька Рада
|10
|Inkerman
|11
|Шабо
|12
|Oreanda
Рітейл
Сектор роздрібної торгівлі виявився найбільш швидкозростаючим і конкурентним в епоху коронавірусу. Топ-100 покинув лише один з піонерів вітчизняного рітейлу «Фуршет», а також Intertop, який спеціалізується на продажу взуття та одягу.
П'ятірка найсильніших зазнала несуттєвих змін: «Епіцентр» піднявся на друге місце, а «Сільпо» спустилось на третє. Компанію в першій п’ятірці вже другий рік їм склали «АТБ», «Фора» та Novus.
Новачки: до Топ-100 увійшов Varus.
Аутсайдери: за підсумками року з рейтингу вибули Фуршет та Intertop.
Загальна вартість провідних брендів галузі збільшилася на 30% в порівнянні з 2019 роком і склала $555,5 млн. Це попри втрату двох гравців і те, що в чотири бренди – «Велика Кишеня», «ЕКО маркет», «Фора» та Eva – минулого року втрачали. Але лідери галузі збільшили свою вартість досить неабияк.
Роздрібна торгівля
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|АТБ
|АТБ
|2
|Епіцентр
|Сільпо
|3
|Сільпо
|Епіцентр
|4
|Фора
|Фора
|5
|Novus
|Novus
|6
|Eva
|Eva
|7
|ЕКО маркет
|ЕКО маркет
|8
|Varus
|Велика Кишеня
|9
|Велика Кишеня
|Фуршет
|10
|Intertop
Кондитерська промисловість
У Топ-100 найдорожчих брендів за підсумками 2020 року залишається сім представників кондитерської промисловості. Їх склад не змінився, але відбулася ротація.
П'ятірка найсильніших: Незмінним лідером залишається Roshen, далі йдуть «Корона», Millenium, «Світоч» та «Конті». При цьому найсуттєвіший ривок у минулому році зробив Millenium, якому вдалось у галузевому рейтингу піднятись із сьомої на третю сходинку.
Втратили позиції: «Конті» та «Любімов».
Загальна вартість провідних брендів галузі збільшилася на 7% в порівнянні з 2019 роком і склала $581,9 млн.
Кондитерська промисловість
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Roshen
|Roshen
|2
|Корона
|Корона
|3
|Millenium
|Конті
|4
|Світоч
|Світоч
|5
|Конті
|Любімов
|6
|АВК
|АВК
|7
|Любімов
|Millenium
Напої
Галузь виробництва безалкогольних напоїв може похизуватися тим, що її лідер вже не перший рік очолює загальний Топ-100. «Моршинська» – в абсолютних лідерах вже восьмий рік поспіль.
П'ятірка найсильніших брендів залишилася практично без змін: панують «Моршинська» та «Сандора». Далі в першій п'ятірці: «Садочок» (піднявся з шостого місця на третє), «Миргородська» та Jaffa.
Загальна вартість провідних брендів галузі зменшилася на 3,6% в порівнянні з 2019 роком і склала $1,078 млрд. У вартості втратило більшість брендів – «Наш сік», «Сандора», Jaffa, «Миргородська» та й сама «Моршинська».
Безалкогольні напої
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Моршинська
|Моршинська
|2
|Сандора
|Сандора
|3
|Садочок
|Миргородська
|4
|Миргородська
|Jaffa
|5
|Jaffa
|Наш сік
|6
|Наш сік
|Садочок
|7
|Біола
|Біола
М'ясо
У секторі виробництва м’яса та продуктів з нього без значних змін. Очевидно, що проблеми одного із лідерів галузі – «Гаврилівських курчат» аналітики зафіксують вже у наступному своєму дослідженні.
П'ятірка найсильніших брендів залишилася у 2020 році незмінною у своїй верхній частині: «Наша Ряба», «Гаврилівські курчата» та «Ятрань». Далі ж на четверте місця з шостого підскочив «Алан», а «Глобино» опустилося на одну сходинку.
Загальна вартість провідних брендів галузі зменшилася на 8% в порівнянні з 2019 роком і склала $219,4 млн. У вартості брендів втратили лідери галузі – «Наша Ряба» та «Гаврилівські курчата».
М'ясна промисловість
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Наша Ряба
|Наша Ряба
|2
|Гаврилівські курчата
|Гаврилівські курчата
|3
|Ятрань
|Ятрань
|4
|Алан
|Глобино
|5
|Глобино
|Ювілейний
|6
|Ювілейний
|Алан
Інтернет-торгівля
У вітчизняній галузі інтернет-продажів у 2020 році без змін. Якщо вартість брендів трохи і змінювалася, то на загальній картині це не позначилося. Але, треба відзначити, свої позиції посилив лідер галузі – Rozetka. Компанія для пересилання своїх товарів не тільки використовує всі можливі поштові служби і кур'єрську доставку, а й розширює мережу мобільних точок для самовивозу.
П'ятірка найсильніших брендів – Rozetka, Сitrus, «Фокстрот», «Алло» та Comfy.
Загальна вартість провідних брендів галузі збільшилася на 3,7% в порівнянні з 2019 роком і склала $509,7 млн. У вартості втратили бренди Citrus та «Алло», але лідер галузі Rozetka зміг підняти собі ціну.
Електронна комерція
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Rozetka
|Rozetka
|2
|Citrus
|Citrus
|3
|Фокстрот
|Фокстрот
|4
|Алло
|Алло
|5
|Comfy
|Comfy
|6
|Prom.ua
|Prom.ua
Фармацевтика
Фармацевтична галузь у 2020 році втратила у Топ-100 одного з представників. Тепер у сотні найдорожчих вітчизняних брендів представлено лише три виробника ліків і одну мережу з їх продажу. При цьому галузь збільшила вартість своїх головних брендів майже на третину. Пандемія – найсприятливіший час для такого бізнесу.
П'ятірка найсильніших брендів у межах галузі загального ТОП-100 за рік перетворилася на четвірку. «Дарниця» вийшла на перше місце, посунувши з Олімпу «Аптеку низьких цін». Цим брендам вже другий рік складають компанію «Фармак» та Arterium.
Аутсайдер: за підсумками року з рейтингу вибула «Аптека доброго дня».
Загальна вартість провідних брендів галузі, попри виліт одного учасника рейтингу, збільшилася на 31% в порівнянні з 2019 роком і склала $59,1 млн.
Фармацевтична промисловість
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Дарниця
|Аптека низьких цін
|2
|Аптека низьких цін
|Дарниця
|3
|Фармак
|Фармак
|4
|Arterium
|Arterium
|5
|Аптека доброго дня
Виробництво пива
За минулий рік вітчизняна пивна галузь зазнала суттєвих втрат – з Топ-100 вибули відразу три компанії.
П'ятірка найсильніших за рік перетворилася на четвірку. Лідерство залишається за брендами «Чернігівське», «Львівське» та «Оболонь». Двоє останніх минулого року обмінялись другим і третім місцями, а пиво «Бердичівське» піднялося в рейтингу на одну сходинку.
Аутсайдери: за підсумками року з рейтингу вибули «Перша приватна броварня», «Рогань» та «Опiлля».
Загальна вартість провідних брендів галузі, попри втрату трьох учасників рейтингу і падіння вартості бренду «Оболонь», збільшилася на 11% в порівнянні з 2019 роком і склала $285,5 млн. Тобто більшість брендів збільшили свою вартість.
Пивоварна промисловість
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Чернігівське
|Чернігівське
|2
|Львівське
|Оболонь
|3
|Оболонь
|Львівське
|4
|Бердичівське
|Перша приватна броварня
|5
|Бердичівське
|6
|Рогань
|7
|Опiлля
Паливо та енергетика
В енергетичній галузі лідери за рік не змінилися.
Загальна вартість провідних брендів галузі збільшилася на 12% в порівнянні з 2019 роком і склала $171,8 млн. Всі учасники рейтингу збільшили вартість своїх брендів.
Енергетична галузь
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|ОККО
|ОККО
|2
|WOG
|WOG
|3
|UPG
|UPG
Господарчі товари
За минулий рік галузь втратила у списку ста найдорожчих один бренд.
Перша трійка брендів залишилася незмінною.
Аутсайдер: за підсумками року з рейтингу вибув бренд Biosphere.
Загальна вартість провідних брендів галузі, незважаючи на втрату одного учасника, збільшилася на 16% в порівнянні з 2019 роком і склала $195,3 млн. Решта бренді збільшили свою вартість.
Товари господарського призначення
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Фрекен Бок
|Фрекен Бок
|2
|Gala
|Gala
|3
|Smile
|Smile
|4
|Biosphere
Логістика і Телекомунікації
У логістичному бізнесу лідер визначився давно – «Нова пошта». Компанія – друга в загальній сотні найдорожчих українських брендів.
Загальна вартість провідних брендів галузі логістики збільшилася на 8,5% в порівнянні з 2019 роком і склала $361 млн.
Логістика
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Нова Пошта
|Нова Пошта
|2
|Meest
|Meest
Загальна вартість провідних брендів галузі телекомунікації збільшилася на 0,4% в порівнянні з 2019 роком і склала $242 млн. При цьому вартість бренду Lifecell зросла, а «Київстара» впав.
Тут треба зазначити, що популярність «Київстару» падає вже протягом декількох років – у споживачів не знаходить розуміння тарифна політика компанії, коли несподівано змінюється вартість пакета послуг в бік його збільшення. При цьому з появою можливості перейти до іншого оператора зі збереженням мобільного номера абонентська база Lifecell зростає.
Телекомунікації
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|Київстар
|Київстар
|2
|Lifecell
|Lifecell
Загальна вартість провідних брендів галузі фінансових послуг зменшилася на 25% в порівнянні з 2019 роком і склала $249,2 млн. Обидва бренди істотно втратили в ціні.
Фінансові послуги
|№
|2020 рiк
|2019 рiк
|1
|ПриватБанк
|ПриватБанк
|2
|Ощадбанк
|Ощадбанк
У вітчизняній IT-індустрії 2020 рік підготував невеликі сюрпризи. У 2019-му до Топ-100 найдорожчих українських брендів потрапили відразу дві компанії. Це Grammarly, онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги в написанні текстів англійською мовою, і Petсube – компанія виробляє гаджети, які дозволяють дистанційно стежити, розмовляти і грати з домашньою собакою. У 2020 році ці компанії з Топ-100 рейтингу зникли, зараз вони на, відповідно, 101 і 102 місцях.
А ось ювелірна галузь, яка в минулому році в рейтингу найдорожчих українських брендів була відсутня, нині представлена в Топ-100 завдяки бренду Zarina, вартість якого оцінена аналітиками в $9 млн.
Топ-100 українських брендів у 2020 році (повний список)
|Бренд
|Галузь
|Вартість, $ млн
|Динаміка, %
|2020
|2019
|Моршинська
|Напої
|525
|550
|-4.55
|Нова пошта
|Логістика
|337
|310
|8.71
|Rozetka
|E-Commerce
|311
|302
|2.98
|Roshen
|Кондитерська промисловість
|292
|276
|5.8
|АТБ
|Рітейл
|247
|168
|47.02
|ПриватБанк
|Фінансові послуги
|226
|299
|-24.41
|Сандора
|Напої
|218
|252
|-13.49
|Хортиця
|Алкогольна промисловість
|197
|215
|-8.37
|Хлібний Дар
|Алкогольна промисловість
|162
|159
|1.89
|Наша Ряба
|М'ясна промисловість
|160
|189
|-15.34
|Чумак
|Продукти харчування
|148
|140
|5.71
|Корона
|Кондитерська промисловість
|142
|134
|5.97
|Торчин
|Продукти харчування
|138
|153
|-9.8
|Nemiroff
|Алкогольна промисловість
|135
|128
|5.47
|Київстар
|Телекомунікації
|134
|141
|-4.96
|Олейна
|Продукти харчування
|128
|113
|13.27
|Чернігівське
|Пиво
|119
|107
|11.21
|Lifecell
|Телекомунікації
|108
|100
|8
|ОККО
|Паливо та енергетика
|106
|98
|8.16
|Яготинське
|Молочарство
|103
|83.5
|23.35
|Фрекен Бок
|Господарчі товари
|102
|96
|6.25
|Садочок
|Напої
|98
|52
|88.46
|Епіцентр
|Рiтейл
|93
|66
|40.91
|Сільпо
|Рітейл
|91
|77
|18.18
|Миргородська
|Напої
|83
|88
|-5.68
|Jaffa
|Напої
|77
|84
|-8.33
|Gala
|Побутова хімія
|73.5
|58
|26.72
|Львівське
|Пиво
|72
|41
|75.61
|Оболонь
|Пиво
|67
|92
|-27.17
|Citrus
|E-Commerce
|62
|65
|-4.62
|Наш сік
|Напої
|61.5
|78
|-21.15
|WOG
|Паливо та енергетика
|56
|52.5
|6.67
|Люкс
|Продукти харчування
|55
|61
|-9.84
|Фокстрот
|E-Commerce
|50
|47.5
|5.26
|Слов'яночка
|Молочарство
|46.8
|39.9
|17.29
|Фора
|Рітейл
|45.2
|48
|-5.83
|Medoff
|Алкогольна промисловість
|44.6
|51
|-12.55
|Тульчинка
|Молочарство
|40.8
|37
|10.27
|Алло
|E-Commerce
|38.5
|40.8
|-5.64
|Millenium
|Кондитерська промисловість
|35.5
|19
|86.84
|Галичина
|Молочарство
|34
|20.5
|65.85
|Novus
|Рітейл
|33.8
|28
|20.71
|Світоч
|Кондитерська промисловість
|32.2
|28.5
|12.98
|Comfy
|E-Commerce
|31.7
|22
|44.09
|Конті
|Кондитерська промисловість
|30.8
|34.5
|-10.72
|Мівіна
|Продукти харчування
|29.7
|33.9
|-12.39
|Щедро
|Продукти харчування
|28.5
|26.9
|5.95
|Біла лінія
|Молочарство
|28
|30.5
|-8.2
|Бердичівське
|Пиво
|27.5
|17.7
|55.37
|АВК
|Кондитерська промисловість
|26
|22.5
|15.56
|Мороша
|Алкогольна промисловість
|25.8
|26.6
|-3.01
|Meest
|Логістика
|24
|22.8
|5.26
|Любімов
|Кондитерська промисловість
|23.4
|27
|-13.33
|Ощадбанк
|Фінансові послуги
|23.2
|34
|-31.76
|Шустов
|Алкогольна промисловість
|21.9
|Водный мир
|Продукти харчування
|20.6
|11.5
|79.13
|Marengo
|Алкогольна промисловість
|20.3
|26
|-21.92
|Smile
|Господарчі товари
|19.8
|14.4
|37.5
|Дарниця
|Фармацевтика
|19.2
|13
|47.69
|Київхліб
|Продукти харчування
|18.6
|Коблево
|Алкогольна промисловість
|18.5
|20.2
|-8.42
|Верес
|Продукти харчування
|18.4
|23
|-20
|Козацька Рада
|Алкогольна промисловість
|18.2
|Молокія
|Молочарство
|18
|16.5
|9.09
|Королівський смак
|Продукти харчування
|17.9
|12.8
|39.84
|Щедрий Дар
|Продукти харчування
|17.3
|10.8
|60.19
|Гаврилівські курчата
|М'ясна промисловість
|16.8
|18
|-6.67
|Prom.ua
|E-Commerce
|16.5
|14.2
|16.2
|Аптека низьких цін
|Фармацевтика
|16.2
|15.8
|2.53
|Олком
|Продукти харчування
|15.5
|14.6
|6.16
|Біола
|Напої
|15.2
|13.5
|12.59
|Флінт
|Продукти харчування
|14.5
|10.4
|39.42
|Eva
|Рітейл
|14.4
|15.2
|-5.26
|Ятрань
|М'ясна промисловість
|14.3
|11.9
|20.17
|Фармак
|Фармацевтика
|13.6
|9.5
|43.16
|Стожар
|Продукти харчування
|13.2
|5
|164
|Селянське
|Молочарство
|12.4
|Три ведмеді
|Продукти харчування
|12.3
|7.7
|59.74
|Semki
|Продукти харчування
|12.1
|Руна
|Продукти харчування
|11.8
|11.2
|5.36
|ЕКО маркет
|Рітейл
|11.2
|14
|-20
|Inkerman
|Алкогольна промисловість
|11.1
|Ласунка
|Продукти харчування
|10.9
|5
|118
|Рудь
|Продукти харчування
|10.7
|7
|52.86
|Алан
|М'ясна промисловість
|10.3
|5
|106
|Varus
|Ритейл
|10.2
|Arterium
|Фармацевтика
|10.1
|6.85
|47.45
|UPG
|Паливо та енергетика
|9.8
|5.1
|92.16
|Велика Кишеня
|Рітейл
|9.7
|13
|-25.38
|Глобино
|М'ясна промисловість
|9.6
|9.1
|5.49
|Ясенсвіт
|Продукти харчування
|9.2
|5.25
|75.24
|Шостка
|Молочарство
|9.1
|12
|-24.17
|Шабо
|Алкогольна промисловість
|9
|Zarina
|Ювелірна галузь
|9
|Добряна
|Молочарство
|8.9
|7.8
|14.1
|Волошкове поле
|Молочарство
|8.8
|6.1
|44.26
|Oreanda
|Алкогольна промисловість
|8.5
|Ювілейний
|М'ясна промисловість
|8.4
|5.4
|55.56
|Фанни
|Молочарство
|8.3
|Звенигора
|Молочарство
|8.2
|6.5
|26.15
«Торгова марка – це тільки фізичне втілення бренду»
Павло Мельник
Керівник MPP Consulting
Про те, чим бренд відрізняється від торгової марки і чому українські компанії не входять навіть в Топ-500 світових брендів, розповідає керівник MPP Consulting Павло Мельник.
За яким принципом спочатку йшов відбір українських брендів, для участі їх в рейтингу?
Спочатку був зібраний список із 200 брендів, які були в той момент на слуху, і почався збір даних. У підсумку вийшло провести первинну оцінку 70 брендів, тобто для першого рейтингу створили тільки Топ-50. Далі стало набагато простіше, так як дані накопичувалися величезним потоком.
Зараз ми вже за загальними даними про бренд розуміємо, чи є у нього шанси потрапити у Топ-100 чи ні. Тобто чи варто робити оцінку в принципі. Перші 40-50 брендів за великим рахунком зрозумілі, і стосовно них йде просто оновлення даних.
З початку кілька років у лідерах рейтингу була «Хортиця», та й взагалі в першій десятці було багато виробників алкоголю. Зараз в лідерах «Моршинська». Чому? Українці почали більше уваги приділяти здоровому способу життя?
Тут немає закономірності щодо поведінки покупців. «Нова пошта», наприклад, не росте за рахунок падіння «Немирова» або ще кого-то, так як вони працюють просто в різних галузях, і в цих галузях своя ситуація і своя інвестиційна привабливість. А рейтинг показує просто список поточних оцінок бренду, без взаємного впливу.
Що таке, власне, бренд, чи можна його назвати синонімом торгової марки?
Не зовсім. Торгова марка – це тільки частина бренду, його фізичне втілення і юридична сутність, яку, наприклад, можна продати. А сам бренд – це весь комплекс емоцій, думок, вражень про торгову марку у споживача. Разом з усіма асоціативними зв'язками, які виробляються у нього з часом.
Ось за нинішніми лідерами рейтингу, як я вважаю, в українців уже виробилися такі, наприклад, асоціації. «Розетка» – це український Amazon, «Нова пошта – FedEX, «Приватбанк» – ICBC, а АТБ – це наш Walmart.
Чому українські компанії не потрапляють навіть в Топ-500 світових брендів?
Тут немає нічого дивного – просто потенційна ринкова вартість наших брендів ще не дотягує до 500 кращих. Про що говорити, якщо сто найдорожчих українських брендів – це трохи більше $6 млрд, а тільки один бренд Apple оцінюється в $240 млрд?
У світових рейтингах брендів за 2020 рік різниться навіть перша п'ятірка. В одних дослідників Amazon на другому місці, у інших – на четвертому. У одних на п'ятому місці Facebook, у інших – Sumsung. Чому такі відмінності?
Взагалі в світі є три основних агентства, які спеціалізуються на оцінці брендів – Interbrand, Brand Finance, Kantar, плюс цим ще займається журнал Forbes. Але у кожної з цих компаній своя методика оцінки. Вони навіть базу для оцінки беруть різну, тому дані у них теж завжди будуть відрізнятися.
Головне, з цим я не згоден принципово – не можна брати за основу ринкову капіталізацію великій корпорації і від неї рахувати вартість бренду. (При цьому одне агентство може взяти 15% від капіталізації, а інше чомусь – 40%). У підсумку в лідерах таких рейтингів ми бачимо технологічні компанії, такі як IBM або General Electric, у якій насправді 50% капіталізації складають її виробничі потужності, ще 30% – технології, 15% – патенти і винаходи. І тільки в 5% активів, що залишилися, входить вартість власне бренду.
Топ-10 українських брендів в 2007-2019 роках
|№
|Бренд
|Галузь
|Вартість, $ млн
|1
|Хортиця
|Алкогольні напої
|315
|2
|Nemiroff
|Алкогольні напої
|266
|3
|Оболонь
|Напої
|242
|4
|Київстар
|Телекомунікації
|154
|5
|Чернігівське
|Алкогольні напої
|137
|6
|SV
|Алкогольні напої
|122.2
|7
|Приватбанк
|Фінансові послуги
|109.8
|8
|Славутич
|Алкогольні напої
|106.3
|9
|UMC
|Телекомунікації
|105.6
|10
|Надра банк
|Фінансові послуги
|95.6
Дані: MPP Consulting
Андрій Кузьмін, «Главком»