Держбюджет-2023. Шмигаль назвав найважливіші пріоритети

Найбільше коштів у держбюджеті-2023 передбачено на армію, соцзабезпечення та медицину і відбудову України

Державний бюджет 2023 року наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів. Насамперед за рахунок податків та мит. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дефіцит у $38 млрд покриємо з допомогою наших партнерів. Зокрема США, Євросоюзу та МВФ... Під час формування бюджету відштовхувалися від помірно-консервативного сценарію макроекономічного прогнозу. Це зростання ВВП на 3,2%, інфляція – 28%, середній річний курс долара – близько 42 грн», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль назвав три найважливіші пріоритети в держбюджеті-2023.

Перший – армія та безпека. На цю сферу спрямували 43% усіх видатків. Це понад 1 трлн грн.

Другий пріоритет – соціальне забезпечення, освіта й медицина. Разом це понад 30% видатків.

Третій пріоритет – відновлення. Створюється Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії з ресурсом у 35 млрд грн. Перш за все для відбудови критично важливих для людей об’єктів. Відбудова також передбачає нові стимули для економіки та приватного сектору. Через Фонд розвитку підприємництва спрямовується 16 млрд грн на підтримку бізнесу. Продовжується програма «5-7-9», єРобота, підтримка аграріїв, пільгова іпотека, індустріальні парки та стимули для великих інвестпроектів.

«Під час недавніх зустрічей у Берліні отримали запевнення від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в тому, що ЄС виділить Україні 18 млрд євро наступного року у вигляді макрофінансової допомоги. Маємо також прогрес у перемовинах із МВФ. Розраховуємо на старт нової великої програми співробітництва у 2023 році», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік з рекордним дефіцитом у розмірі $38 млрд.