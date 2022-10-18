Рада збільшила бюджет оборони країни: на що підуть кошти

Законопроєкт підтримали 318 народних депутатів

Верховна Рада збільшила видатки на сектор безпеки та оборони країни на 387 млрд грн. Законопроєкт в цілому підтримали 318 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Згідно з проєктом №8126, збільшуються видатки на:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 365,2 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 219,1 млрд грн;

Система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – 13,0 млрд грн, з них оплата праці – 5,8 млрд грн;

Головне управління розвідки Міноборони – 3,2 млрд грн, з них оплата праці – 2,4 млн грн.,

Служби безпеки – 3,7 млрд грн, з них оплата праці – 3,6 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв’язку – 1,3 млрд грн, з них оплата праці – 1,2 млрд грн;

Управління державної охорони – 594 млн грн, з них оплата праці – 570 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки – 45,0 млн грн.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні.