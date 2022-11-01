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Проєкт держбюджету-2023: уряд заклав 1,6 млрд грн на телемарафон

Надія Клочко
glavcom.ua
Проєкт держбюджету-2023: уряд заклав 1,6 млрд грн на телемарафон
Уряд пропонує виділити 1,6 млрд на телемарафон
фото з відкритих джерел

Уряд запропонував нову суму для фінансування телемарафону

Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону. Про це повідомив нардеп від «Голосу», заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Депутат опублікував порівняльну таблицю держбюджету і назвав п'ятірку відомств, чиї бюджети виросли найбільше до другого читання. Серед них – Міністерство культури та інформаційної політики (+1,6 млрд, більшість з яких піде на збільшення фінансування телемарафону).

Зокрема, за як повідомив Железняк, очолив рейтинг відомств, видатки на які зросли до другого читання, Мінрегіон – +25% (+2 млрд). Бюджет Мінкульту зріс на 22% (+1,6 млрд), Верховний Суд –+14% (+245,4 млн), Укравтодор – +12% (+6,7 млрд), Мінсоцполітики – +10% (+38,9 млрд).

Водночас, як зазначив нардеп, аутсайдерів, яким би зменшили бюджети, немає. До другого читання видатки тільки збільшили або залишили, як подавали спочатку.

Проєкт держбюджету-2023: уряд заклав 1,6 млрд грн на телемарафон фото 1

Зазначимо, що під час голосування за проєкт держбюджету у першому читанні Верховна Рада відмовилася виділяти у 2023 році на телемарафон «Єдині новини» з державного бюджету майже 2 млрд грн. Пропонувалося збільшити видатки на телемарафон «Єдині новини» на 1,4 млрд та передбачити на це загалом у 2023 році 2 млрд. Однак врешті депутати не підтримали збільшення видатків на телемарафон.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня.

31 жовтня Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів, а премʼєр Денис Шмигаль озвучив основні показники. За словами Шмигаля, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн. Пріоритет бюджету на наступний рік – безпека й оборона. На оборону буде спрямовано понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП.

Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП.

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Теги: Держбюджет національний телемарафон

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