Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік
Железняк: «Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України»
Сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік. «За» проголосували 295 парламентарів, 35 – утрималися. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Парламент прийняв держбюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому», – написав Железняк.
Голосування по фракціях:
- «Слуга народу» – 211;
- «Європейська Солідарність» – 0;
- «Батьківщина» – 0;
- «Платформа за життя та мир» – 18;
- «За майбутнє» – 15;
- «Голос» – 10;
- «Довіра» – 16;
- «Відновлення України» – 15;
- позафракційні – 10.
«Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд», – додав нардеп.
Раніше повідомлялося, що між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.
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