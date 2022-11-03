Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Железняк: «Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України»

Сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік. «За» проголосували 295 парламентарів, 35 – утрималися. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент прийняв держбюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому», – написав Железняк.

Голосування по фракціях:

«Слуга народу» – 211;

«Європейська Солідарність» – 0;

«Батьківщина» – 0;

«Платформа за життя та мир» – 18;

«За майбутнє» – 15;

«Голос» – 10;

«Довіра» – 16;

«Відновлення України» – 15;

позафракційні – 10.

«Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд», – додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.