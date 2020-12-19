Держгеонадра перезапустили найбільше газове родовище в Україні

«Компанія буде готова розпочати розробку Юзівської площі в найкоротші терміни» – Коболєв

Держгеонадра та НАК «Нафтогаз» дали старт розробці найбільшого газового родовища в країні – підписали договір купівлі-продажу 99% частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», яке володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці. Про це повідомляється на сайті служби.

«Покладено початок розблокуванню реалізації угоди про розподіл вуглеводнів на Юзівській площі, площею понад 7,5 тис. км кв, яка перебувала в статусі найбільшої «сплячої» ліцензії десятиліття», – повідомив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

НАК «Нафтогаз» зможе набути остаточного права на зазначену частку після отримання згоди Антимонопольного комітету України на концентрацію. Крім того, «Нафтогаз» уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ «Надра Юзівська», який належить дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр». Внаслідок чого «Нафтогаз» стане єдиним власником «Надра Юзівська».

За словами керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, компанія буде готова розпочати розробку Юзівської площі в найкоротші терміни після завершення офіційних процедур.

«З одного боку, ми бачимо у цій ділянці великий потенціал для нарощення ресурсної бази вуглеводнів Компанії. З іншого, ми вже маємо великі напрацювання й унікальну експертизу, адже ведемо діяльність у безпосередній близькості до цієї ділянки», – повідомив Коболєв.

16 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України надав можливість НАК «Нафтогаз України» придбати 100% частки у ТОВ «Надра Юзівська». Юзівська ділянка розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. Площа ділянки – 7,9 тис. кв. км.