Вітренко про премії «Нафтогазу»: Я отримую не гроші, а облігації

За словами Вітренка, вся сума відправлена до держбюджету

Колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко спростував інформацію про отримання $ 4 млн премії від «Нафтогазу» за перемогу над «Газпромом» в міжнародному арбітражі. Про це він сказав на засіданні парламентського комітету з енергетики та ЖКГ.



За його словами вся сума відправлена до держбюджету, а він отримує гривневі облігації.



«Я не отримував ніяких грошей. Угода, яку укладали з «Нафтогазом», передбачає, що вся сума вже направлена до бюджету. Я натомість отримую довгострокові гривневі облігації, причому не вимагаю виплати штрафних санкцій за несвоєчасну виплату премії», – зазначив Вітренко.

Нагадаємо, 17 грудня Комітет Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг не підтримав призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Юрій Вітренко з 2002 року працював на різних посадах в НАК «Нафтогаз України». У 2014 він став фактично другою особою в компанії. В кінці 2018 року він отримав близько 6 млн доларів премії за Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому». Більше за Вітренка премію отримав лише глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Виплата другій частині бонусів була зупинена після критики Володимира Зеленського. Після цього Вітренко звернувся до суду з вимогою виплатити йому 4 млн доларів. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, Вітренко отримав від держави 170 млн гривень напередодні голосування в Верховній Раді.



