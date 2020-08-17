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    Економіка та фінанси

    Держгеонадра підготувала 79 ділянок корисних копалин, необхідних для будівництва доріг

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    Нещодавно голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів - Держгеонадра підготувала 79 ділянок корисних копалин, необхідних для будівництва доріг
    Нещодавно голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів

    «Нашою метою є забезпечення національної економіки якісною вітчизняною сировиною»

    Державна служба геології та надр в рамках національного проєкту Велике будівництво підготувала перші 79 ділянок надр із покладами корисних копалин, необхідних для будівництва доріг.

    Про це повідомив голова служби Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.

    «Під час зустрічі з Укравтодором його представники надали Держгеонадрам перелік пріоритетних автодоріг, відповідно до плану будівництва на 2020–2021 роки, а також визначили області, де відчутний дефіцит піску та будівельної сировини для виробництва щебню. Це бутовий камінь, граніт, мігматит, гнейс, лабрадорит, чорнокіт», - повідомив голова Держгеонадр.

    Всі запропоновані Держгеонадра ділянки знаходяться в межах 80 км, до визначених проєктом автошляхів, мають затверджені запаси та відповідають ДСТУ для будівництва доріг місцевого та загальнодержавного значення. Вони знаходяться у п’яти областях: Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській.

    «Це перша хвиля об’єктів для будівництва доріг в областях, де наявний дефіцит сировини. Нашою метою є забезпечення національної економіки якісною вітчизняною сировиною. Це важливе державне завдання, що значно пришвидшить роботи та знизить їх вартість, створить нові робочі місця та забезпечить місцевий і державний бюджети надходженнями», - підсумував Роман Опімах.

    Нагадаємо, голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для «малого надрокористування», також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

    Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

    Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.


    державна служба реформа Михайло Саакашвілі будівництво Роман Опімах Держгеонадра
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