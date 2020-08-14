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    Економіка та фінанси

    Держгеонадра спростить процедуру отримання ліцензій для малого надрокористування – Опімах

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    Голова Держгеонадр Роман Опімах хоче спростити правила для &laquo;малого надрокористування&raquo; - Держгеонадра спростить процедуру отримання ліцензій для малого надрокористування – Опімах
    Голова Держгеонадр Роман Опімах хоче спростити правила для «малого надрокористування»

    «Зараз для отримання спецдозволу вам з полонини, потрібно їхати в Київ, і не один раз, щоб оформити всі документи»

    Державна служба геології та надр планує спростити процедуру отримання спеціальних дозволів на розробку надр корисних копалин місцевого значення. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова служби Роман Опімах.

    «Крім організаційних моментів – подача заяви на участь в аукціоні через електронний кабінет надрокористувача – паралельно ми плануємо дещо спростити. Наприклад, якщо ви – власник землі до 25 гектарів, то можете отримати спецдозвіл на розробку місцевої корисної копалини без аукціону, бо інший суб’єкт діяльності на вашу землю не прийде», – зазначив голова Держгеонадр.

    Мова йде зокрема про родовища піску, піщано-гравійної суміші в річках тощо.

    «Є чітке розуміння того, що корисні копалини місцевого значення можуть розроблятися більш ефективно. Але вони не розробляються тільки тому, що процедура отримання погоджень є досить складною. До прикладу, для отримання спецдозволу вам, умовно з полонини, потрібно їхати в Київ, і не один раз, щоб оформити всі документи», - додав Опімах.

    Нагадаємо, голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для «малого надрокористування», а також розстрочка платежів за видання спецдозволів, вільний обіг спецдозволів.

    Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

    Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

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    реформа корисні копалини Роман Опімах Держгеонадра
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