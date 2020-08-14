МОЗ отримав додаткових 11 млрд грн з антиковідного фонду



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Бюджет Фонду з боротьби з COVID-19 виріс майже до 66 млрд грн

Кабінет Міністрів додатково виділив 11 млрд грн з Фонду з боротьби з COVID-19 для Міністерства охорони здоров’я на закупівлю обладнання для опорних лікарень та доплат лікарям. При цьому в Міністерстві досі не витратили попередній транш – 3,2 млрд, який мав піти на засоби захисту для лікарів, устаткування для лабораторій і 200 апаратів штучної вентиляції легень.

Відповідно до рішень Уряду, з цих 11 млрд – 5,3 млрд виділено на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я. Зокрема, комп’ютерних томографів, систем ендоскопічної візуалізації та цифрових стаціонарних рентген апаратів. Ще 5,9 млрд передбачені на доплати і надбавки для лікарів, які безпосередньо надають допомогу хворим на COVID-19.

Наразі бюджет Фонду з боротьби з COVID-19 виріс майже до 66 млрд грн, при тому на МОЗ з нього виділено лише 14 млрд, що в 2,5 рази менше, ніж отримав Укравтодор. Їм на будівництво та ремонт доріг дали 35 млрд.

Перші 3,2 млрд Уряд виділив МОЗу ще у травні, проте закупівлі у повному обсязі досі не відбулися. Ще під час погодження документів, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Проте, витрачати напряму кошти МОЗ не може, тому що усі закупівлі проводяться через державне підприємство «Медичні закупівлі України». Тож одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни.

Варто зазначити, що перед оголошенням торгів ДП має погоджувати з міністерством характеристики товарів, що затягує процес закупівель у часі. За останнім звітом «Медичних закупівель України», у повному обсязі закуплені тільки респіратори, до речі, на них вдалося зекономити 74% – у гривнях це 91 мільйон зі 123-х запланованих МОЗом, та захисні щитки. Закуплено майже половину від запланованої кількості масок та частину рукавичок. Натомість торги щодо окулярів не відбулися через відсутність пропозицій.

Крім того, досі не закуплено жодного захисного костюму. Тоді як саме ця закупівля становить найбільшу інтригу, адже на них МОЗом було передбачено найбільшу частину виділеної суми – 2 мільярди 135 тисяч гривень. У Міністерстві зарезервували по 488 гривень за один костюм. Проте, якщо порівняти ціну, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники, то різниця на цілій партії понад мільярд гривень. Крім того, ДП раніше вже намагалось купити їх по 245 гривень за штуку. Але тоді МОЗ скасував їхню угоду і знайшов іншого постачальника вже з іншими костюмами – китайськими, і іншими цінами – вдвічі вищими. За даними «Медичних закупівель України», щоб врешті решт оголосити торги, ДП 29 липня направило у МОЗ оновлені, відповідно до пропозицій на ринку, вимоги до технічних характеристик костюмів.

Що ж стосується апаратів ШВЛ, на які виділено 100 млн, то спроба закупити першу партію у 50 штук не дала результату. Запропоноване обладнання або не відповідало вимогам торгів, або були питання до самих постачальників. Тому ДП просить МОЗ збільшити запропоновану за кожен апарат ціну, щоб залучити більшу кількість учасників торгів.

Джерело: Bihus.info