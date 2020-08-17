Забудова біля Софії Київської: висотність скандального будинку буде знижено на третину



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Будинок на вул. Гончара, 17-23 Фото: Ігор Луценко, Facebook

Забудовник підписав меморандум із київською владою

Активісти та столична влада змусили забудовника, який зводить будинок в історичному центрі Києва – у буферній зоні Софії Київської, - зменшити майже на третину висотність будівлі. Про це повідомив екснардеп, один із засновників та активіст руху «Збережи старий Київ» Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Проти будівництва у буферній зоні Софії Київської висотою в 36 метрів ми боролися усім київським активом 12 років. Вражаюча цифра, якщо пригадати усі ці роки - від нічних рейдів проти забудови, блокування крану і до поїздок на сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (4 чи 5 разів, від Парижу до Пномпеню). На російські гроші Внєшторгбанку руйнувався наш історичний спадок, тож ми не мали права відступати», - написав він.

За словами Луценка, сьогодні забудовник на вул. Гончара, 17-23 помінявся. Він підписав з активістами та київською владою меморандум про приведення висотності до вимог чинного законодавства 27 метрів.

Як повідомлялося, прокуратура Києва оскаржила в апеляційному порядку забудову земельної ділянки в межах історичного ареалу Києва.