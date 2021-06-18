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    Економіка та фінанси

    Держкомпанії стали збитковими через маніпуляції з цінами на електроенергію, – Міненерго

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    Держкомпанії стали збитковими через маніпуляції з цінами на електроенергію, – Міненерго

    «Обвал цін на електроенергію поставив під загрозу підготовку до осіннньо-зимового періоду»

    Аномальне падіння цін на електроенергію в травні нижче собівартості виробництва призвело до хронічної збитковості всіх генеруючих компаній.

    Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу в Верховній Раді.

    «Середньозважена ціна на добу наперед впала до історичного мінімуму взагалі за весь період існування ринку електричної енергії. І вона набагато була менша, ніж навіть собівартість електроенергії, яку виробляє державна підприємство «Енергоатом», це найнижча собівартість в державі. Безумовно, що для всіх інших типів генерації такі цінові показники є дуже глибоко збитковими», – зазначив міністр.

    За його словами, обвал цін призвів до фінансового розбалансування держкомпаній і поставив під загрозу підготовку до осіннньо-зимового періоду.

    «Така ситуація в свою чергу призвела до фінансового розбалансування державних підприємств, а це особливо важливо в контексті виконання ними обов’язків забезпечення електроенергією населення. Розбалансованість ринку так само ми бачили великі ризики в цьому у контексті синхронізації енергосистеми України з енергосистемою Європейського Союзу», – додав Галущенко.

    Він наголосив, що наразі критична ситуація на енергоринку вимагає оперативного втручання.

    «На сьогодні, безумовно, вимагає оперативного втручання ринок електричної енергії. Насправді вже деякі кроки зроблені. Є ще ініціативи, які ми будемо просувати», – наголосив міністр.

    Нагадаємо, причиною аномального падіння цін на електроенергію стали махінації трейдерів.

    Наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

    НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

    10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

    16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.

    Теги: НКРЕКП Міненерго Енергоатом Герман Галущенко
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    Держкомпанії стали збитковими через маніпуляції з цінами на електроенергію, – Міненерго