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    Міненерго України приєдналося до Європейського альянсу чистого водню

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    Водневий вектор розвитку української енергетики проглядається поки що смутно, але головне &ndash; він обраний &nbsp; - Міненерго України приєдналося до Європейського альянсу чистого водню

    Водневий вектор розвитку української енергетики проглядається поки що смутно, але головне – він обраний

     

    Фото: interfax.com.ua

    Єврокомісія визначила Україну одним із пріоритетних партнерів в майбутньої водневої економіки Євросоюзу

    Міністерство енергетики України оголосило про вступ до Європейського альянсу чистого водню для координації зусиль в контексті розвитку водневої енергетики, – повідомляють Elektrovesti.

    «Європейська комісія визначила Україну одним із пріоритетних партнерів в майбутньої водневої економіки Євросоюзу. Тому членство в Європейському альянсі чистого водню допоможе активізувати нашу роботу з пошуку потенційних партнерів для реалізації проектів з виробництва, накопичення, транспортування та споживання водню», – заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

    За його словами, Міністерство енергетики України має намір проводити консультації з широким колом країн і компаній, які розвивають водневу енергетику в Європі. В даний час досліджується потенціал виробництва водню, результати цих досліджень ляжуть в основу вітчизняної водневої стратегії.

    Єврокомісія 8 липня 2020 року опублікувала «Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи» і заснувала Європейський альянс чистого водню. До його складу, зокрема, увійшли Європейський інвестиційний банк, Electricité de France, BMW Group, General Electric, Airbus, Alstom і BASF.

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    Теги: Єврокомісія Міненерго Україна водень
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