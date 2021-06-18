Кабмін представить нову модель надання послуг на ринку електроенергії

Представлення має відбутися наступного тижня

Кабінет міністрів представить нову модель ПСО на ринку електроенергії. Це має відбутися наступного тижня. Про це повідомив глава Міністерства енергетики Герман Галущенко у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

«Безумовно важлива зміна, яку ми готуємо реалізувати – це оновлена модель ПСО. Вона буде представлена наступного тижня. Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який забезпечить соціально вразливу верству населення», – зазначив глава Міненерго.

Нагадаємо, раніше міністр Галущенко заявив, що для сталого проходження осінньо-зимового періоду необхідною є фінансова стабілізація ринку електроенергії.

«Йдеться про автономну роботу об’єднаної енергосистеми України, яка необхідна для подальшого рішення щодо синхронізації в 2023 році з європейською енергосистемою. Ми не маємо права допустити ситуацію, коли ми не зможемо забезпечити державу енергоносіями. Своєчасна підготовка до синхронізації з ENTSO-E – це ключове завдання, яке стоїть перед нами», – наголосив він.