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    Кабмін представить нову модель надання послуг на ринку електроенергії

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    Кабмін представить нову модель надання послуг на ринку електроенергії
    Фото: atom.gov.ua

    Представлення має відбутися наступного тижня

    Кабінет міністрів представить нову модель ПСО на ринку електроенергії. Це має відбутися наступного тижня. Про це повідомив глава Міністерства енергетики Герман Галущенко у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

    «Безумовно важлива зміна, яку ми готуємо реалізувати – це оновлена модель ПСО. Вона буде представлена наступного тижня. Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який забезпечить соціально вразливу верству населення», – зазначив глава Міненерго.

    Нагадаємо, раніше міністр Галущенко заявив, що для сталого проходження осінньо-зимового періоду необхідною є фінансова стабілізація ринку електроенергії.

    «Йдеться про автономну роботу об’єднаної енергосистеми України, яка необхідна для подальшого рішення щодо синхронізації в 2023 році з європейською енергосистемою. Ми не маємо права допустити ситуацію, коли ми не зможемо забезпечити державу енергоносіями. Своєчасна підготовка до синхронізації з ENTSO-E – це ключове завдання, яке стоїть перед нами», – наголосив він.

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    Теги: Міненерго Герман Галущенко
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    Кабмін представить нову модель надання послуг на ринку електроенергії