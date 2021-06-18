У Міненерго розповіли, як боротимуться із «Північним потоком-2»

За словами Галущенка, є три методи боротьби із російським газопроводом

Глава Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, як планує протистояти реалізації проєкту з будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». За словами міністра, є кілька напрямків протистояння. Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

На думку Галущенка, те, що відбувається з ринковою ціною на газ у Європі, є наслідком того, що робить Росія для завершення будівництва газопроводу.

«Що ми будемо робити? Є декілька напрямків. По-перше, це питання не закрите. Є приклад Opal, коли його ввели й насправді він працює лише на 50 % – це теж є опція про те, що нам треба вимагати застосовування європейського законодавства до «Північного потоку» – це один напрямок», – сказав міністр.

Другий напрямок протистояння – повернення до ідеї консорціуму стосовно газотранспортної системи, щоби забезпечити транзит територією України.

«Тому що, вибачте, обіцянки про те, що договір буде виконуватись, і їх виконання — це різні речі», – зазначив Галущенко.

Глава Міненерго запевнив, що влада буде й надалі протистояти реалізації цього проєкту. Також Україна буде розглядати, «кого можна залучити з партнерів для того, щоби забезпечити функціонування вітчизняної системи».

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Кулеба зазначив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік-2», але «не обов’язково погодиться на те, що пропонують».

Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.



