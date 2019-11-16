Держстат: на одне робоче місце в Україні претендують троє безробітних



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В Україні зареєстровано 259,3 тис. безробітних

Кількість безробітних незначно, але скоротилась в порівнянні з жовтнем

Станом на 1 листопада 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 259,3 тис. безробітних.

Про це йдеться в звіті Держстату, опублікованому в п'ятницю, 15 листопада.

Зазначається, що кількість безробітних незначно, але скоротилась в порівнянні з минулим місяцем.

Так, на 1 жовтня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 268,2 тис. безробітних.

Натомість наразі в Україні на одне робоче місце претендує троє осіб.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін скоротив граничну кількість чиновників в районних державних адміністраціях.