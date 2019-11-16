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    Економіка та фінанси

    Держстат: на одне робоче місце в Україні претендують троє безробітних

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    В Україні зареєстровано 259,3 тис. безробітних - Держстат: на одне робоче місце в Україні претендують троє безробітних
    В Україні зареєстровано 259,3 тис. безробітних

    Кількість безробітних незначно, але скоротилась в порівнянні з жовтнем

    Станом на 1 листопада 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 259,3 тис. безробітних.

    Про це йдеться в звіті Держстату, опублікованому в п'ятницю, 15 листопада.

    Зазначається, що кількість безробітних незначно, але скоротилась в порівнянні з минулим місяцем.

    Так, на 1 жовтня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 268,2 тис. безробітних.

    Натомість наразі в Україні на одне робоче місце претендує троє осіб.

    Нагадаємо, нещодавно Кабмін скоротив граничну кількість чиновників в районних державних адміністраціях.

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