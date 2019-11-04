Кабмін скоротив граничну кількість чиновників в районних державних адміністраціях документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення уряду дозволить оптимізувати роботу райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів

Рішення зумовлене тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об’єднаних територіальних громад

Кабінет міністрів України затвердив граничну кількість чиновників в районних державних адміністраціях.

Відповідний документ оприлюднив депутат Олексій Гончаренко, який у неділю був присутній на засіданні уряду.

«Це зумовлене тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об’єднаних територіальних громад. Рішення уряду дозволить оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях», - повідомляє Урядовий портал.

Документ клікабельний

Також міністри зобов'язали усі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. Це дозволить скоротити кількість паперових документів та заощадити мінімум 60 млн гривень на рік, переконують у Кабміні.

Раніше міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що планується скоротити штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій.

Також міністр пообіцяв «мінімізувати удар» для звільнених співробітників і створити всі умови, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення.

Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

Глава Мінфіну Оксана Маркарова повідомила, що бюджет-2020 прийнятий до другого читання із доопрацюванням

Також уряд оголосив конкурси на ряд державних посад.