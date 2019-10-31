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    Милованов розкрив очі українцям, де найвища зарплата

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    Милованов розкрив очі українцям, де найвища зарплата

    За даними Держстату, які опублікував Милованов, у Маріуполі середня зарплата становить 17 114 грн, а у Києві – 15 561 грн

    Найбільша середня зарплата по Україні, за даними Держстату за другий квартал 2019 року, - у місті Маріуполі.

    Про це 31 жовтня у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, опублікувавши дані Держстату.

    «Де найбільша середня зарплата? В Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці - Київ, на третьому - Дніпро. Харків і Одеса ділять 4 та 5 місця (майже однакові зарплати)», - написав Милованов.

    За даними Держстату, у Маріуполі середня зарплата становить 17 114 грн, а у Києві – 15 561 грн.

    Нагадаємо, аналітики ринку праці повідомили, що в Україні у липні-вересні зарплати у робітничій галузі впали на 17% у порівнянні з попереднім кварталом.

    До слова, міністру соціальної політики України Юлії Соколовській за вересень нарахували зарплату у 24 395 грн.

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