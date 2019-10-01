Третина безробітних у Києві - молодь



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З початку цього року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 7,7 тис. молодих осіб

Кожен третій безробітний, зареєстрований у столичній службі зайнятості, – молода людина віком до 35 років.

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці столиці – одна з головних проблем при вирішенні питання працевлаштування безробітних, зокрема, молоді», - зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

За його словами, з початку цього року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 7,7 тис. молодих осіб. Серед безробітної молоді - 88% службовців, 10% робітників, 2% - особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки, 7% - особи, стаж роботи в яких не перевищував одного року. Більшість молодих людей, які працювали до втрати роботи, прийшли зі сфери торгівлі, державного управління, фінансової та страхової діяльності тощо.

Білич зазначив, що основними причинами безробіття серед молоді є, зокрема, недостатній рівень взаємодії між навчальними закладами та роботодавцями; відсутність у молодих фахівців знань основ соціально-правових відносин та необхідної кваліфікації; завищені вимоги до заробітної плати на майбутньому робочому місці; міграційні процеси; недосконалі програми розвитку молоді тощо.

У службі зайнятості зауважили, що рівень безробіття серед молоді віком від 15 до 35 років в столиці хоч і має тенденцію до зниження (від 9,6% у 2016 році до 8,3% у 2017 році), проте перевищує відповідний показник серед всіх вікових груп (6,9%).

Незважаючи на незначне навантаження (на одне вільне робоче місце претендує 1 особа), спостерігається відсутність вакансій для службовців (в середньому на 1 вакансію претендують 2 службовці). Тоді як з робітничими спеціальностями навпаки – кількість вакансій відчутно перевищує кількість претендентів на них.

Враховуючи актуальність проблеми молодіжного безробіття, у Київському міському центрі зайнятості приділяють значну увагу цій категорії безробітних.

Так, за сприянням служби у січні-вересні 2019 року знайшли роботу 4,5 тис. молодих громадян.

«Щоб привернути увагу молоді до актуальних на ринку праці професій, столична служба зайнятості цілеспрямовано та системно проводить профорієнтаційні заходи з учнями та студентами столиці. Профінформаційні уроки, ділові профорієнтаційні ігри, професіографічні екскурсії, профорієнтаційні квести, вікторини, методичні семінари, бесіди, масові профорієнтаційні акції, презентації професій, воркшопи, навчальні тренінги з техніки пошуку роботи, мотиваційні тренінги, тематичні вебінари – для студентів», - зазначив директор КМЦЗ.

Крім цього, понад 36 тисяч осіб з числа учнівської та студентської молоді були охоплені профорієнтаційними послугами.

Протягом січня-вересня 2019 року столична служба зайнятості на замовлення роботодавців направила на професійне навчання 291 безробітного у віці до 35 років. З них лише 11% проходили підготовку та перепідготовку для здобуття нової робітничої професії (кравець, кухар, водій трамвая та тролейбуса, перукар тощо), решта – підвищували кваліфікацію (отримували необхідні додаткові знання для подальшого працевлаштування) за своєю спеціальністю.

Джерело: Укрінформ