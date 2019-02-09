Держстат оприлюднив дані, як в Україні зростали ціни минулого місяця



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У січні найбільше (на 16,6%) подорожчали овочі

Порівняно із січнем минулого року споживчі ціни зросли на 9,2%

Інфляція на споживчому ринку в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 року становила 1%.

Про це свідчать дані Держстату.

Як свідчать дані статистичного відомства, у січні 2019 року порівняно із січнем минулого року інфляція становила 9,2%.

«В січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 16,6%) подорожчали овочі. На 4,7–0,9% зросли ціни на фрукти, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, масло, хліб. Водночас на 0,5–0,1% подешевшали яйця, свинина, рис», - йдеться у повідомленні.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у тому числі тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 0,5%. Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, взуття – на 4,8%, одяг – на 4,5%.

«Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,6% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення на 11%, гарячу воду – на 9,4%, каналізацію – на 2,8%, водопостачання – на 1,4%», - свідчать дані відомства.

«Зниження цін на транспорт у цілому на 1,7% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 6,1%. Разом з тим на 5,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті», - додали в Держстаті.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік ціни в Україні зросли на 9,8%. Натомість протягом грудня 2018 року рівень споживчих цін в Україні зріс на 0,8%.

Джерело: Економічна правда