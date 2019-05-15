Держстат оприлюднив дані про ВВП за перший квартал 2019



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За перші три місяці 2019 року ВВП виріс на 0,2%

Реальний ВВП України у першому кварталі 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, виріс на 2,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому року в порівнянні з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору реальний ВВП збільшився на 0,2%.

Нагадаємо, реальний ВВП України в 2018 році виріс на 3,3%.

Європейський банк реконструкції й розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% у 2019 році.

Сьогодні Уряд ухвалив два варіанти макроекономічного прогнозу на 2020-2022 рр. Згідно з варіантом №1, у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році - на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%.

Відповідно до варіанту №2, у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році - на 3,6%, у 2022 році - на 3,3%.