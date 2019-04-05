Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України



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Зазначимо, що у 2018 році ВВП України зріс на 3,3%

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році до 2,7% з 2,9%, свідчить квітневий огляд СБ Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion.

Згідно з документом, СБ зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021 р. - знизив до 3,7% з 3,8%.

Згідно з новим економічним прогнозом СБ, економічне зростання в регіоні Європи і Центральної Азії сповільниться до 2,1% у 2019 році з 3,1% у минулому році, що обумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.

За оперативними даними Державної служби статистики, ВВП України в 2018 році зріс на 3,3%.

Нагадаємо, стагнація української економіки почалася ще в 2012 році, коли вона зросла лише на 0,2%. У 2013 році було зафіксоване нульове зростання. Під час гострої кризи ВВП скоротився на 6,6% у 2014 році і на 9,8% у 2015 році.

Відновлювальне зростання почалося у 2016 році, коли ВВП зріс на 2,4%. У 2017 році цей показник становив 2,5%.

До слова, в Нацбанку повідомили, що ціни в Україні зростають згідно з прогнозами.

Раніше, у лютому, стало відомо, що Україна візьме кредит під гарантію Світового банку.

Також повідомлялося, що Світовий банк планує надати $200 млн українським аграріям.