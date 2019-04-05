Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України
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Зазначимо, що у 2018 році ВВП України зріс на 3,3%
Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році до 2,7% з 2,9%, свідчить квітневий огляд СБ Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion.
Згідно з документом, СБ зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021 р. - знизив до 3,7% з 3,8%.
Згідно з новим економічним прогнозом СБ, економічне зростання в регіоні Європи і Центральної Азії сповільниться до 2,1% у 2019 році з 3,1% у минулому році, що обумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.
За оперативними даними Державної служби статистики, ВВП України в 2018 році зріс на 3,3%.
Нагадаємо, стагнація української економіки почалася ще в 2012 році, коли вона зросла лише на 0,2%. У 2013 році було зафіксоване нульове зростання. Під час гострої кризи ВВП скоротився на 6,6% у 2014 році і на 9,8% у 2015 році.
Відновлювальне зростання почалося у 2016 році, коли ВВП зріс на 2,4%. У 2017 році цей показник становив 2,5%.
До слова, в Нацбанку повідомили, що ціни в Україні зростають згідно з прогнозами.
Раніше, у лютому, стало відомо, що Україна візьме кредит під гарантію Світового банку.
Також повідомлялося, що Світовий банк планує надати $200 млн українським аграріям.