Порошенко зобов'язав передбачити на оборону у найближчі три роки 5% від ВВП



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Указ на сайті президента опублікований за номером 167/2019

Мова йде про створення об'єднаної системи логістики та вдосконалення системи медичного забезпечення військ, розвиток озброєння

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 25 квітня, яким пропонується Міністерству фінансів України передбачити в найближчі три роки бюджетне фінансування нацбезпеки і оборони у розмірі не менше 5% від запланованого обсягу ВВП. Про це повідомляє сайт глави держави.

Зазначається, що мова йде про фінансування вдосконалення планування і управління ресурсами у сфері безпеки та оборони, створення об'єднаної системи логістики та вдосконалення системи медичного забезпечення військ, підтримання існуючих можливостей і підвищення можливостей ЗСУ, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки, створення і освоєння виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів і продуктів спеціальної хімії, зокрема, сучасного високоточного ракетного озброєння.

Указ на сайті президента опублікований за номером 167/2019 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року «Про пропозиції в Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

У рішенні РНБО від 25 квітня йдеться:

«Міністерству фінансів України передбачити у Бюджетній декларації на 2020-2022 роки видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України з урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідний рік згідно з додатком».