Держстат повідомив, як зросла середня зарплата українців за минулий рік

Середня зарплата зросла на 15,0% (або на 1 610 гривень) порівняно з січнем минулого року

Найвища нарахована зарплата в січні була у Києві – 17533 гривень

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2021 зросла на 1 610 гривень і склала 12 337 гривень. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Таким чином, середня зарплата зросла на 15,0% (або на 1 610 гривень) порівняно з січнем минулого року, коли було 10 727 гривень.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2021 року до січня минулого року виросла на 8,3%. При цьому найвища нарахована зарплата в січні була в Києві – 17 533 гривень, а найнижча – у Чернівецькій області – 9 696 гривень.

Як відомо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

За даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Між іншим, в Україні найвища зарплата доступна лише програмістам. Список найбільш високооплачуваних вакансій тижня складається саме з пропозицій для спеціалістів сфери IT. У середньому 65 тис. грн можуть заробляти програмісти, які володіють ASP.Net, C ++ і Java.

Згідно з даними статистики, в Україні за останні три роки зарплати росли в середньому на 17% у рік. При цьому інфляція минулого року становила близько 5%. Наперекір номінального зростання заробітних зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин: високий рівень безробіття, низькі заробітні плати в бюджетній сфері.

Наприклад, у грудні зарплату вище 25 тисяч гривень отримали всього 9,6% працівників в Україні.