Де заробити 65 тисяч на місяць – названо найкращі вакансії тижня

Однак середня зарплата в Україні не перевищує 13 тисяч гривень

В Україні найвища зарплата доступна лише програмістам. Список найбільш високооплачуваних вакансій тижня складається саме з пропозицій для спеціалістів сфери IT. У середньому 65 тис. грн можуть заробляти програмісти, які володіють ASP.Net, C ++ і Java.

Про це йдеться в статистиці порталу work.ua. Середня зарплата по країні водночас становить близько 13 тис. грн.

ASP.Net програміст 65 000 грн

C++ програміст 65 000 грн

Програміст Java 65 000 грн

Тім лід 57 500 грн

Magento-програміст 55 000 грн

Ruby on Rails програміст 55 000 грн

Python-програміст 51 500 грн

Angular-розробник 51 000 грн

Net-програміст 51 000 грн

Згідно з даними статистики, в Україні за останні три роки зарплати росли в середньому на 17% у рік. При цьому інфляція минулого року становила близько 5%. Наперекір номінального зростання заробітних зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин: високий рівень безробіття, низькі заробітні плати в бюджетній сфері.

Наприклад, у грудні зарплату вище 25 тисяч гривень отримали всього 9,6% працівників в Україні.