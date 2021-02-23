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    Де заробити 65 тисяч на місяць – названо найкращі вакансії тижня

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    Програмісти, які володіють ASP.Net, C ++ і Java мають солідну зарплату - Де заробити 65 тисяч на місяць – названо найкращі вакансії тижня
    Програмісти, які володіють ASP.Net, C ++ і Java мають солідну зарплату
    Ілюстративне фото

    Однак середня зарплата в Україні не перевищує 13 тисяч гривень

    В Україні найвища зарплата доступна лише програмістам. Список найбільш високооплачуваних вакансій тижня складається саме з пропозицій для спеціалістів сфери IT. У середньому 65 тис. грн можуть заробляти програмісти, які володіють ASP.Net, C ++ і Java.

    Про це йдеться в статистиці порталу work.ua. Середня зарплата по країні водночас становить близько 13 тис. грн.

    • ASP.Net програміст 65 000 грн
    • C++ програміст 65 000 грн
    • Програміст Java 65 000 грн
    • Тім лід 57 500 грн
    • Magento-програміст 55 000 грн
    • Ruby on Rails програміст 55 000 грн
    • Python-програміст 51 500 грн
    • Angular-розробник 51 000 грн
    • Net-програміст 51 000 грн
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    Згідно з даними статистики, в Україні за останні три роки зарплати росли в середньому на 17% у рік. При цьому інфляція минулого року становила близько 5%. Наперекір номінального зростання заробітних зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин: високий рівень безробіття, низькі заробітні плати в бюджетній сфері.

    Наприклад, у грудні зарплату вище 25 тисяч гривень отримали всього 9,6% працівників в Україні.

    Теги: інфляція зарплата Україна безробіття
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