Зарплата понад 25 тис. грн: Держстат повідомив, скільки українців її отримують

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень

У грудні заробітну плату від 25 тисяч було нараховано 9,6% працівникам в Україні

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у грудні 2020 року. Зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували для 9,6% працівників в Україні.

Отже, за даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 5000 грн до 6000 грн - 16,0% штатних працівників.

Кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 6900,1 тисяч осіб, що на 23,3 тисяч осіб менше, ніж у вересні (6923,4 тисяч осіб).

Серед них було нараховано:

до 5000,00 грн - 7,0%,

від 5000,01 до 6000,00 грн - 16,0%,

від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,2%,

від 6500,01 до 7000,00 грн - 4,8%,

від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,2%,

від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,

від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,

від 12000,01 до 15000,00 грн - 11,4%,

від 15000,01 до 20000,00 грн - 11,6%,

від 20000,01 до 25000,00 грн - 6,6%,

більш 25000,00 грн - 9,6%.

Раніше Держстат повідомляв, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

У січні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.

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