Данілов відреагував на запуск нового каналу «медіахолдингу Медведчука»

Данілов також натякнув на ймовірні порушення трудового законодавства, які могли мати місце на каналах

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи початок мовлення телеканалу «Перший незалежний», який запустили співробітники закритих раніше «каналів Медведчука», заявив, що «такого свавілля», як було раніше, не допустять.

Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО.

«Скажімо так, у нас демократична країна. Якщо канал, новий, старий або якийсь інший, буде порушувати українське законодавство, якщо він буде працювати, скажімо так, на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО для заслуховування на засіданні РНБО. Такого свавілля, яке було до певного часу, ми не допустимо», – сказав Данілов.

За його словами, ще буде розгляд щодо працевлаштування журналістів трьох каналів.

«Шановні колеги, питання, коли ви порушували чинне законодавство, пов’язане зі страхуванням цих людей, які працювали в цих компаніях… Це питання ще буде попереду. Ви всі приймаєтеся в ЗМІ, і ви можете розуміти, що зарплата в 2 500 гривень – це просто смішно. І коли ці люди починають нам «робити мозок», що по пенсіях і зарплатах … треба починати з себе, щоб все було добре», – сказав він.

УЗазначимо, увечері 26 лютого у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу «Перший незалежний», купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі.

Нагадаємо, медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції, створив однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Співробітники медіахолдингу планували новий канал планували запустити у квітні 2021 року.

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ.

Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.