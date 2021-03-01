Пенсії, тарифи та субсидії: яким буде життя українців з 1 березня

Ціни на газ

Оскільки Кабмін ще в січні вирішив обмежити ціни на газ для населення, істотної зміни тарифів не очікується. Протягом лютого-березня 2021 року ціна встановлена на рівні 6,99 гривень за кубометр.

При цьому деякі постачальники газу встановили більш низький тариф. Зокрема, «Нафтогаз» продає газ населенню за ціною 6,86 гривень за кубометр у січні-березні. Процедура зміни постачальника газу максимально спрощена, і сотні тисяч побутових споживачів вже зробили це.

Тарифи на тепло

До кінця опалювального сезону тарифи для населення на централізоване постачання теплової енергії та постачання гарячої води змінюватися не будуть. Для цього 9 лютого після переговорів між «Нафтогазом», органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння.

До 30 вересня 2021 року «Нафтогаз» надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеної в тариф. Після цього сторони повинні знайти джерела для компенсації цієї різниці.

Тарифи на електроенергію

До кінця березня будуть діяти тарифи, встановлені з січня 2021 року. З початку року скасовано пільговий тариф на перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт. Для населення діє єдиний тариф 1,68 грн/кВт.

При цьому частини населення підвищення тарифу буде компенсовано. Це стосується півмільйона українців, у яких встановлено електроопалення. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень буде надходити на рахунки постачальників електричної енергії.

Субсидії

Незважаючи на те, що в державному бюджеті видатки на субсидії знижені, цієї суми точно вистачить до кінця опалювального сезону.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, витрати з державного бюджету на субсидії у січні 2021 року зросли на 1 млрд гривень. За місяць було виплачено 7,6 млрд гривень. Всього у держбюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій передбачені в сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж в 2020 році.

Ціни на залізничні квитки

Вартість залізничних квитків в Україні зросте на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки будуть дорожчати щомісяця до кінця року. За рік вартість квитків підвищиться на 22%.

Кредити на житло під 7% річних

На 1 березня запланований запуск урядової програми «Доступна іпотека 7%». Вона спрямована на здешевлення банківських іпотечних кредитів. Тобто мається на увазі, що відсотки за кредитами частково будуть гаситися зі спеціального фонду за державний рахунок, отже позичальникові кредит коштуватиме всього 7% річних.

В середині лютого Кабмін спростив умови для отримання такого кредиту. Тепер умови такі:

позичальник має бути громадянином України, дієздатним, віком не старшим за 70 років;

позичальник мусить мати дохід, достатній для виплати кредиту, та водночас середньомісячний сукупний чистий дохід його сім'ї не має перевищувати 10-кратного розміру місячної середньої зарплати в тому регіоні, де розташований предмет іпотеки (квартира чи будинок);

не мати іншої житлової нерухомості або прав на об'єкти незавершеного будівництва, якщо їхня площа перевищує нормативну.

Умови по кредиту:

вартість предмета іпотеки не має перевищувати 2,5 млн грн (близько 90 тис. доларів);

сума кредиту не має перевищувати 2 млн грн, строк кредиту – до 20 років;

початковий внесок позичальника має становити не менше 15% від вартості об'єкта нерухомості.

Також є вимоги до об'єкта нерухомості:

будинок, в якому розташований предмет іпотеки, має бути зданий не раніше, ніж за три роки до того року, в якому береться кредит (тобто в 2021 році підходять будинку, добудовані в 2018 році або пізніше);

це не має бути соціальне або службове житло.

ОТП Банк

Приватбанк

Банк «Глобус»

Мегабанк

Кредобанк

Ощадбанк

Укргазбанк.

Прогноз

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції в 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

У державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.