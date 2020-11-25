З початку 2020 року «Криворіжгаз» приєднав до газових мереж 25 нових об'єктів

Про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ «Криворіжгаз»

За 10 місяців 2020 року АТ «Криворіжгаз» здійснило 25 приєднань до системи газопостачання нових об'єктів.

З початку року центрами «104 Клієнтський простір» прийнято 57 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них 5 на послугу стандартного приєднання та 52 – нестандартного. Було укладено 57 договорів на приєднання до мереж.

Процедура приєднання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх центрах «104 Клієнтський простір» є фахівці по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги. Про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ «Криворіжгаз».

«Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно записатися на прийом в центр «104 Клієнтський простір». На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист, укладає договір і оплачує вартість послуг. Далі за виконанням робіт стежить фахівець, який про все інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів», – говорить директор з капітального будівництва АТ «Криворіжгаз» Євген Ричка.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. Основною перевагою є скорочення термінів і спрощення порядку підключення до газових мереж.

За умови відсутності зауважень в документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви повинна видати замовнику проекти договорів, техумов та відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін.

Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 10800 грн до 16560 грн (без ПДВ).

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.