Дизельне пальне в Україні випередило за популярністю бензин



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Згідно зі статистичними звітами за рік (з 2017-го по 2018-й) дизель поступово завойовує все більшу частку українського ринку автомобільного палива, випереджаючи бензин

Українці продовжують переходити на дизель і його частка продажу на АЗС зростає

За даними Державної служби статистики України частка дизельного палива в обсязі оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу збільшилася з 37% у 2017 році до 39% у 2018 році.

Як показує статистика, частка скраплених пропану і бутану також зросла на 3%, а от частка бензину на цьому ринку навпаки знизилась з 40% до 36% за той самий період.

Згідно зі статистичними звітами за рік (з 2017-го по 2018-й) дизель поступово завойовує все більшу частку українського ринку автомобільного палива, випереджаючи бензин. Зокрема у 2018 році було продано на 109 тис. тонн більше дизельного пального ніж бензину.

Нагадаємо, у 2018 році обсяг ринку моторних палив – бензину, дизпалива, скрапленого газу – зріс на 5,6% до 10,15 млн т. Споживання зростає третій рік поспіль, що свідчить про закінчення кризового періоду для економіки країни. Все це відбувається попри значний стрибок цін на дизельне пальне восени 2018 року.