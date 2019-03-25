  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Дизельне пальне в Україні випередило за популярністю бензин

    • Розсилка
    Згідно зі статистичними звітами за рік (з 2017-го по 2018-й) дизель поступово завойовує все більшу частку українського ринку автомобільного палива, випереджаючи бензин - Дизельне пальне в Україні випередило за популярністю бензин
    Згідно зі статистичними звітами за рік (з 2017-го по 2018-й) дизель поступово завойовує все більшу частку українського ринку автомобільного палива, випереджаючи бензин

    Українці продовжують переходити на дизель і його частка продажу на АЗС зростає

    За даними Державної служби статистики України частка дизельного палива в обсязі оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу збільшилася з 37% у 2017 році до 39% у 2018 році.

    Як показує статистика, частка скраплених пропану і бутану також зросла на 3%, а от частка бензину на цьому ринку навпаки знизилась з 40% до 36% за той самий період.

    Згідно зі статистичними звітами за рік (з 2017-го по 2018-й) дизель поступово завойовує все більшу частку українського ринку автомобільного палива, випереджаючи бензин. Зокрема у 2018 році було продано на 109 тис. тонн більше дизельного пального ніж бензину.

    Нагадаємо, у 2018 році обсяг ринку моторних палив – бензину, дизпалива, скрапленого газу – зріс на 5,6% до 10,15 млн т. Споживання зростає третій рік поспіль, що свідчить про закінчення кризового періоду для економіки країни. Все це відбувається попри значний стрибок цін на дизельне пальне восени 2018 року.

    Читайте також
    бензин АЗС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ