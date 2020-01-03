Для «Сумигаз» вперше за п’ять років переглянули тариф на розподіл газу



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Новий тариф має частково вирішити одну з головних проблем підприєсмтва: низький рівень заробітної плати, через що дефіцит кваліфікованих кадрів складає 10%

З 1 січня 2020 року новий тариф на послуги з розподілу природного газу для споживачів Сумщини складе 0,76 грн. У компанії «Сумигаз» зазначають, що незважаючи на збиковість тарифу, рішення НКРЕКП про його підвищення – прогрес.

Регулятор затвердив тариф, який в три рази менше собівартості доставки газу споживачам Сумщини. Таке рішення держрегулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Сумигаз» складуть 300 млн грн.

Однак, зазначені зміни – прогрес, бо НКРЕКП вперше за останні п’ять років зрушив з мертвої точки питання необґрунтованих тарифів для операторів ГРМ. Адже через заморожені з 2015 року тарифи газорозподільні компанії несуть збитки:

Новий тариф має частково вирішити одну з головних проблем підприєсмтва: низький рівень заробітної плати, через що дефіцит кваліфікованих кадрів складає 10%. Проте, як зазначають у компанії, через збитковість новий тариф не дає можливості підняти зарплатню до конкурентного рівня.

Окрім того, такий тариф не дозволяє АТ «Сумигаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, тому автоматично створюється фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це може стати причиною штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а також нового незалежного оператора ГТС.

У АТ «Сумигаз» наголошують на необхідності затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу, бо розроблений НКРЕКП проект тарифу, не вирішує проблему нарощення боргів, та, на наш погляд, потребує вдосконалення.