У перший день нового року офіційно завершився анбандлінг «Нафтогазу»



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Оператор української ГТС повністю відокремився від «Нафтогазу» і став незалежною компанією

У середу, першого січня, офіційно завершився анбандлінг «Нафтогазу», в результаті чого оператор української газотранспортної системи (ГТС) став незалежною компанією. Про це повідомив у Facebook глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Як зазначив Коболєв, «Оператор ГТС України» отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію і тарифи на транспортування газу і тепер є повністю самостійною і дієздатною компанією.

«Сьогодні завершився анбандлінг, незалежний оператор ГТС повністю відокремився від групи Нафтогаз і почав автономну роботу - транспортування природного газу для споживачів України і ЄС. Нафотогаз перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС, але стає його великим клієнтом, а також готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах, спрямованих на розвиток цивілізованого і конкурентного газового ринку в Україні «, - написав він.

За словами Коболєва, це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за час незалежності України.

«Це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України. Дякую президенту, уряду, депутатам ВРУ, НКРЕКП і всім залученим за волю і злагоджену роботу на результат, якого вдалося досягти за останні пів року», - зазначив глава «Нафтогазу».

Як повідомлялось, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 24 грудня ухвалила рішення про сертифікацію «Оператора газотранспортної системи України».

Нагадаємо, у середині листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

Анбандлінг «Нафтогазу» — це була необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.