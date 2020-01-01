Гончарук прокоментував завершення анбандлінгу «Нафтогазу»



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Олексій Гончарук: р еформа, яку роками чекали Україна та Європа, завершилася швидко й злагоджено

Прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що швидке завершення анбандлінгу стало можливим завдяки злагодженій роботі усіх сторін

У середу, 1 січня, офіційно завершився анбандлінг «Нафтогазу» в результаті чого Оператор української ГТС став незалежною компанією. Про це повідомляє урядовий портал. У свою чергу, цю подію прокоментував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Реформа, яку роками чекали України і Європа, завершилася швидко і злагоджено. Тепер Оператор ГТС України отримав від НКРЭКУ ліцензію сертифікацію і тарифи на транспортування газу, ставши повністю незалежним суб'єктом», - йдеться у повідомленні.

Гончарук зазначив, що швидке завершення анбандлінгу стало можливим завдяки злагодженій роботі усіх сторін, які були задіяні в процесі.

«Ці зусилля були виправдані: показавши свою відданість європейським правилам, ми отримали контракт на транзит та фінансування системи країни. Хочу підкреслити: така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі всіх сторін: Офісу президента, уряду, парламенту, Нафтогазу і наших європейських партнерів», - заявив прем'єр.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 24 грудня прийняла рішення про сертифікації «Оператора газотранспортної системи України».

Зазначимо, компанія ТОВ «Оператор ГТС України» розпочала роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона взяла на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно та фінансово самостійна компанія.

Нагадаємо, у середині листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

Анбандлінг «Нафтогазу» — це була необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.