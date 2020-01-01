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    Економіка та фінанси

    Гончарук прокоментував завершення анбандлінгу «Нафтогазу»

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    <span><span>Олексій Гончарук: р</span>еформа, яку роками чекали Україна та Європа, завершилася швидко й злагоджено</span> - Гончарук прокоментував завершення анбандлінгу «Нафтогазу»
    Олексій Гончарук: реформа, яку роками чекали Україна та Європа, завершилася швидко й злагоджено

    Прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що швидке завершення анбандлінгу стало можливим завдяки злагодженій роботі усіх сторін

    У середу, 1 січня, офіційно завершився анбандлінг «Нафтогазу» в результаті чого Оператор української ГТС став незалежною компанією. Про це повідомляє урядовий портал. У свою чергу, цю подію прокоментував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

    «Реформа, яку роками чекали України і Європа, завершилася швидко і злагоджено. Тепер Оператор ГТС України отримав від НКРЭКУ ліцензію сертифікацію і тарифи на транспортування газу, ставши повністю незалежним суб'єктом», - йдеться у повідомленні.

    Гончарук зазначив, що швидке завершення анбандлінгу стало можливим завдяки злагодженій роботі усіх сторін, які були задіяні в процесі.

    «Ці зусилля були виправдані: показавши свою відданість європейським правилам, ми отримали контракт на транзит та фінансування системи країни. Хочу підкреслити: така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі всіх сторін: Офісу президента, уряду, парламенту, Нафтогазу і наших європейських партнерів», - заявив прем'єр.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 24 грудня прийняла рішення про сертифікації «Оператора газотранспортної системи України».

    Зазначимо, компанія ТОВ «Оператор ГТС України» розпочала роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона взяла на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно та фінансово самостійна компанія.

    Нагадаємо, у середині листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

    Анбандлінг «Нафтогазу» — це була необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

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