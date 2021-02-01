«Дніпрогаз» у 2020 році уклав більше 250 договорів на приєднання до газових мереж

Щорічно «Дніпрогаз» доставляє для 400 тис своїх клієнтів близько 800 млн кубометрів газу

Модель взаємовідносин між газорозподільними компаніями та споживачами газу щодо порядку приєднання до мереж діє з 2013 року

Впродовж минулого року фахівці «Дніпрогазу» уклали близько 260 договорів на приєднання до системи газопостачання. Послугою нестандартного приєднання скористалися 65% замовників. Послугу стандартного приєднання отримали 90 замовників.

У 2020 році фахівці Клієнтського простору 104.ua уклали 259 договорів на приєднання до системи газопостачання. Всього з моменту впровадження порядку взаємовідносин між Операторами ГРМ та замовниками спеціалісти клієнтського сервісу уклали близько 1,9 тис. договорів на приєднання до газорозподільної системи.

«Одна із ключових задач спеціалістів нашої компанії полягає у наданні послуги з приєднання до газових мереж у спрощеному режимі. Для цього достатньо подати відповідну заяву до Клієнтського простору 104.ua, заповнити опитувальний лист і укласти договір», – розповідає менеджер регіонального розвитку ТОВ “104.ЮА” Марина Коваленко.

З 1 січня 2021 року Постановою НКРЕКП від 16.12.2020 р. № 2488 затверджені діючі ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж у Дніпропетровській області. Залежно від типорозміру лічильника і місцевості суми варіюються від 12,7 тис. грн до 18,6 тис. грн без ПДВ.

Модель взаємовідносин між газорозподільними компаніями та споживачами газу щодо порядку приєднання до мереж діє в Україні з 2013 року. Щоб скористатись послугами стандартного чи нестандартного приєднання, мешканцям Дніпра та Дніпровського району слід звертатись до фахівців Клієнтського простору 104.ua по вул. Паторжинського, 24.

Нагадуємо, що підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. За відсутності зауважень в документації на стандартне приєднання АТ «Дніпрогаз» зобов'язано протягом 10 робочих днів із дня подачі замовником заяви видати йому дозвіл на приєднання, проекти договорів та відповідні рахунки для сплати. Весь комплекс робіт з приєднання до газових мереж за схемою «Стандартне приєднання» фахівці АТ «Дніпрогаз» мають здійснити протягом 90 днів.

Про порядок приєднання до газорозподільних мереж можна дізнатись на сайті АТ «Дніпрогаз» у розділі «Як приєднатися до газових мереж».

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.