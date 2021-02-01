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    Що зміниться в Україні з 1 лютого: дешевший газ і вакцинація від коронавірусу

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    Що зміниться в Україні з 1 лютого: дешевший газ і вакцинація від коронавірусу

    Одна з найважливіших змін з 1 лютого – запланована вакцинація

    З 1 лютого в Україні очікують низку змін, які давно обговорюють.

    «Главком» зібрав інформацію про основні новації та зміни, що очікують на українців від 1 лютого 2021 року.

    Ціни на газ

    В Україні з 1 лютого знизять тариф на газ. Якщо зараз ціна доходить до понад 9 грн за кубометр, то з наступного місяця всі будуть платити по 6,99 грн за куб.

    Тільки газова плита:

    3,28 кубометра на людину.

    • Було: 88,56 грн
    • Буде: 65,8 грн

    Тільки газова плита, але без гарячої води:

    5,39 кубометрів на людину.

    • Було: 145,3 грн
    • Буде: 113 грн

    Є газова плита і газова колонка:

    10,49 кубометра на людину.

    • Було: 283,2 грн
    • Буде: 219,9 грн

    Опалення в будинку 100 квадратів (при споживанні 600 кубів):

    • Було: 5400 грн
    • Буде: 4194 грн

    Вакцинація українців від коронавірусу

    Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

    Календарний план складається з п’яти етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

    • Лютий-квітень: 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.
    • Квітень-травень: 1,9 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.
    • Травень-червень: 363 тисячі інших медпрацівників.
    • Червень-липень: 2,9 млн людей у віці 70-79 років.
    • Липень-серпень: 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.
    • Серпень-вересень: 2,3 млн людей у віці 65-69 років.
    • Вересень-жовтень: 1,4 млн працівників освіти.
    • Жовтень-листопад: 2,8 млн людей у віці 60-64 роки.
    • Листопад-грудень: 1,7 млн представників інших категорій.
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    Також є список груп ризику, тих, кого першими вакцинують:

    • медичні працівники,
    • військовослужбовці,
    • соціальні працівники
    • заклади догляду,
    • люди похилого віку (60+),
    • працівники освіти,
    • державна безпека,
    • пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,
    • хронічні хворі, в незалежності від віку.

    Транспортний податок

    В Україні у лютому з’явиться перелік моделей автівок, за які їхні власники будуть зобов’язані сплатити транспортний податок. Не можна вважати це повноцінним нововведенням, проте саме після опублікування такого списку, тобто у лютому, автовласники будуть змушені платити податок.

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України має опублікувати список моделей автомобілей, за які їхні власники будуть зобов’язані сплатити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень. При цьому вартість авто оцінюється у Мінекономіки. Зараз в Україні всього 213 таких автомобілів.

    Сплачувати податок доведеться за автомобілі, що відповідають таким вимогам:

    • вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат (2,2 млн грн);
    • вік автомобіля не перевищує 5 років.

    Повідомлення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити платнику податків надсилаються відповідним органом. У разі несплати податку протягом 60 днів його сума зростатиме. А у разі відсутності оплати в перші 90 днів до суми податку додадуть 10%, а після цього терміну – 20%. Транспорт або інше майно зможуть заарештувати як податкову заставу.

    ЗНО-2021

    Від 1 лютого до 5 березня 2021 року українці зможуть зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання.

    Перший тест складатимуть абітурієнти з хімії у травні, останній — із географії в червні. У МОН нагадали, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною і кожен може скласти тести не більш як із п'яти предметів.

    Графік проведення основної сесії ЗНО-2021:

    • 21 травня – хімія,
    • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
    • 25 травня – англійська мова,
    • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
    • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
    • 4 червня – історія України,
    • 7 червня – фізика,
    • 10 червня – біологія,
    • 15 червня – географія.

    Відновлення Мінагрополітики

    У лютому розпочне роботу відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства України.

    Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою скасовується рішення про реорганізацію Міністерства агрополітики шляхом приєднання до Мінекономіки.

    Нагадаємо – у 2019 році уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства агрополітики, приєднавши його до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. А 17 грудня 2020 року Верховна Рада 242 голосами призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

    «Укрпошта» перейде на онлайн-оформлення міжнародних відправень

    З 1 лютого «Укрпошта» переходить на використання попередніх митних даних в електронному виді, йдеться на сайті Кабміну.

    Тепер клієнти пошти мають оформляти митні декларації онлайн в особистому кабінеті, мобільному додатку чи системі АРІ.

    Вимоги стосуються оформлення митних декларацій на міжнародні відправлення з товарними вкладеннями, що відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, рекомендованих дрібних пакетах, мішках «М», а також міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю.

    Вже з березня 2021 року їх список розширять, включивши у нього міжнародні відправлення EMS.

    В Україні відкривається перший магазин IKEA

    1 лютого заплановане відкриття першого магазину IKEA – у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Найбільший у Європі оператор товарів для дому та затишку в Україні матиме формат City Store з площею близько 5000 квадратних метрів. Українським покупцям поки що пропонують асортимент із близько 3600 доступних товарів і рішень для дому.

    Заклад повинен був прийняти перших відвідувачів ще до кінця 2020 року, однак, через карантинні обмеження та січневий локдаун, відкриття перенесли.

    Офіційний інтернет-магазин IKEA в Україні почав роботу 14 травня 2020 року. Уже в перші години після запуску робота порталу ускладнилася через наплив користувачів. Всього у Києві є три точки видачі інтернет-замовлень: у ТРЦ Rive Gauche, гіпермаркеті Metro на Кільцевій дорозі та ТРЦ Lavina Mall.

    Теги: Кабмін газ Мінекономіки мова ціни опалення українці Укрпошта українська мова щеплення вакцинація уряд магазин населення IKEA
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