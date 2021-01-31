Тарифи на розподіл газу знижено: перелік регіонів

Через соціальну напругу серед населення прийнято рішення щодо зниження тарифів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання 30 січня знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній.

Максимальний тариф складатиме 1,79 гривень за кубометр.

Зокрема, тарифи були переглянуті для ПРАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик».

Згідно з рішенням, максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб. м на місяць без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 гривень до 1,79 грн за 1 куб. м.

Тарифи на послугу розподілу природного газу

Як зазначили в НКРЕКП, рішення ухвалили «з метою недопущення соціальної напруги серед населення».