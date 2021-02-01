Чому люди набирають 104? Аварійна служба газу на Вінничинні відзвітувала про свою роботу у минулому році

Понад 60% викликів пов’язані із виявленням запаху газу на внутрішньобудинкових мережах, на кухні, в під’їзді та в підвалі, порушеннями в роботі газових приладів тощо

Аварійно-диспетчерська служба АТ «Вінницягаз» у 2020 році виконала понад 15 тисяч виїздів за викликами «104». У 88 % аварійних заявок виявлені та ліквідовані витоки газу.

Цілодобово, без вихідних, незалежно від погоди, карантину та політичної ситуації газовики стоять на сторожі безперебійного та безаварійного газопостачання регіону. Минулого року аварійно-диспетчерська служба АТ «Вінницягаз» по всій області здійснила понад 15,2 тис. виїздів за аварійними заявками споживачів. Кількість викликів порівняно з 2019 роком не змінилася. 20% усіх заявок припадає на місто Вінницю та Вінницький район.

У 88 % виїздів виявлені та усунені витоки газу. Понад 60 % викликів пов’язані із виявленням запаху газу на внутрішньобудинкових мережах, на кухні, в під’їзді та в підвалі, порушеннями в роботі газових приладів тощо. Це свідчить про необхідність вчасного проведення споживачами фахового технічного обслуговування внутрішніх мереж своїх будинків та газового обладнання. Решта виїздів аварійників пов’язана із запахом газу на вуличних мережах, біля ГРП, ШГРП, будинкових регуляторів тиску, балонів зрідженого газу, пошкодженням лічильників, відсутністю газу або пониженням його тиску.

«В умовах пандемії аварійно-диспетчерська служба «104» працює у надзвичайному режимі. Працівники АДС працюють з дотриманням карантинних норм, у захисних костюмах, масках та рукавичках. Автотранспорт проходить спеціальну санітарну обробку. Тим самим компанія дбає про безпеку та здоров’я споживачів газу та персоналу», – говорить технічний директор АТ «Вінницягаз» Ігор Дорошенко.

Загалом на Вінниччині постійно чергують 23 підрозділи Аварійно-диспетчерської служби підприємства. Усі аварійні заявки виконуються цілодобово та безкоштовно.

АТ «Вінницягаз» докладає максимум зусиль, аби споживачі Вінниччини безперебійно та безаварійно отримували газ у кожну оселю, а споживання газу було безпечним.

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