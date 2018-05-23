Дніпропетровщина стала лідером України за ростом доходів місцевих бюджетів — Резніченко

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Валентин Резніченко

Найбільший приріст забезпечено завдяки податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що бюджет розвитку регіону за перші чотири місяці цього року збільшився на 1,4 млрд грн або на 23% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Міністерство регіонального розвитку відзначило, що це кращий показник серед всіх регіонів.

«Децентралізація, ініційована президентом України Петром Порошенко, охоплює все більшу територію. Міста і райони Дніпропетровщини отримують більше можливостей і додаткових коштів. Це сприяє розвитку регіону. Цього року місцеві бюджети зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року майже на 23%. За даними Мінрегіонбуду, це кращий показник серед інших областей», - сказав Резніченко.

За словами віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка, Дніпропетровська область є лідером серед всіх регіонів країни за ростом доходів бюджетів розвитку.

Резніченко також зазначив, що з початку цього року темп зростання бюджетів міст області досяг 764 млн грн, що на 18,6% більше ніж в минулому році. Бюджети районів збільшилися – на 74 млн грн або на 20%. Громади області заробили на 110,5 млн грн або на 22,6% більше.

Найбільший приріст забезпечено завдяки податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку.

Доходи всіх місцевих бюджетів країни з січня по квітень 2018 року зросли до 69,2 млрд грн. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 13 млрд грн або 23%. При цьому, як відзначають в Міністерстві фінансів, в цю суму не входять трансфери з Держбюджету України.

За даними Мінрегіонбуду, в 2017 році три територіальні громади Дніпропетровської області - Слобожанська, Вербківська та Богданівська - очолили рейтинг фінансової спроможності, випередивши всі 366 ОТГ України.