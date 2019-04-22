«Дніпропетровськгаз» завершив 2018 рік зі збитком у 697 млн грн новини компаній



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Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати

11 квітня 2019 року в ПАТ «Дніпропетровськгаз» пройшли чергові Загальні збори акціонерів. Розглянувши основні показники роботи підприємства за минулий рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, та напрямки розвитку компанії на 2019 рік.

Якщо у 2017 році збитки компанії становили 211 млн гривень, то за результатами 2018 року збитки за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули 697 млн гривень. Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ).

План розвитку газорозподільної системи ПАТ «Дніпропетровськгаз» у 2018 році був спрямований на подолання темпів старіння газорозподільної системи Дніпропетровщини, що дозволяє гарантувати надійність і безпеку її експлуатації. Протягом року були виконані роботи по заміні 2,99 км газопроводів на суму 0,8 млн грн, реконструкція 26 ГРП на суму 3,84 млн грн, заміна 40 ШРП на суму 4,0 млн грн, капітальний ремонт та реконструкція 64 споруд ЕХЗ на суму 3,6 млн грн.

«Незважаючи на складну фінансову ситуацію впродовж 2018 року, ПАТ «Дніпропетровськгаз» продовжує забезпечувати стабільне та безпечне газопостачання. У 2019 підприємство і надалі планує виконання плану розвитку газорозподільної системи регіону, здійснення регламентних робіт на газопроводах», - говорить технічний директор ПАТ «Дніпропетровськгаз» Сергій Бачурін.

Черговим етапом реалізації комплексної стратегії переходу до європейських стандартів клієнтського сервісу газової галузі Дніпропетровщини стало відкриття чотирьох центрів обслуговування клієнтів, три з яких відкриті у 2018 році. У поточному році компанія планує відкриття аналогічних центрів в інших населених пунктах регіону.

У 2019 році ПАТ «Дніпропетровськгаз» виконає всі заходи, необхідні для безперебійного проходження опалювального періоду 2019-2020 років.