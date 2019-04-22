У Нацбанку розповіли, чи буде «гойдати» долар після виборів

Курс гривні до долара та інших світових валют від результатів виборів «зараз ще не залежить»

Національний банк України продовжить юридичне оскарження рішень судів першої інстанції про націоналізацію «ПриватБанку».

Про це Радіо Свобода заявив почесний президент Київської школи економіки, заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов.

«З економічної точки зору банк був неспроможний виконувати свої зобов’язання, і тому його потрібно було або закривати, або націоналізувати. Закривати його було небезпечно, це великий банк, і до великих банків у всіх країнах ставляться по-іншому... Що буде далі? Мені складно робити якийсь прогноз, думаю, що потрібно слідкувати за тим, щоб платники податків знову не заплатили ще раз за той банк якимось новим політичним силам», – сказав фахівець.

За словами Тимофія Милованова, курс гривні до долара та інших світових валют від результатів виборів «зараз ще не залежить».

«Це буде залежати від економічної політики, яка буде впроваджуватися. Думаю, що ринки, економіка і люди в цілому придивляться до того, які будуть перші призначення, перші політичні, економічні рішення нової команди, хто буде в цій команді», – вказав заступник голови Ради НБУ.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».