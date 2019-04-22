В сільраді на Дніпропетровщині підірвали банкомат



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Під Дніпром підірвали банкомат Фото: nashemisto.dp.ua

Гроші, які були в банкоматі, розкидало

У Дніпропетровській області в с. Орлівщина невідомі підірвали банкомат у сільраді. Про це заявляє поліція, повідомляє «Наше місто».

За інформацією видання, невідомі намагалися викрасти гроші. Внаслідок вибуху банкомат повністю розірвало, а гроші розкидало.

На місце події приїхали представники охоронної фірми, однак до того часу зловмисники вже встигли забрати гроші і втекти.

Сума збитку встановлюється.

Також нагадаємо, що в ніч на 8 квітня підірвали банкомат у Харкові. За даними поліції, всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з підривником. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса.

У березні в Запоріжжі невідомі пошкодили банкомат, намагаючись його підірвати. У правоохоронних органах розповіли, що зловмисники намагалися підірвати конденсовану вибухову речовину електричним способом. Однак, їм це не вдалося й грошима з банкомата вони не заволоділи.