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    В сільраді на Дніпропетровщині підірвали банкомат

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    <div class="post-item__photo-author">Під Дніпром підірвали банкомат</div> - В сільраді на Дніпропетровщині підірвали банкомат
    Під Дніпром підірвали банкомат
    Фото: nashemisto.dp.ua

    Гроші, які були в банкоматі, розкидало

    У Дніпропетровській області в с. Орлівщина невідомі підірвали банкомат у сільраді. Про це заявляє поліція, повідомляє «Наше місто». 

    За інформацією видання, невідомі намагалися викрасти гроші. Внаслідок вибуху банкомат повністю розірвало, а гроші розкидало. 

    На місце події приїхали представники охоронної фірми, однак до того часу зловмисники вже встигли забрати гроші і втекти. 

    Сума збитку встановлюється.

    Також нагадаємо, що в ніч на 8 квітня підірвали банкомат у ХарковіЗа даними поліції, всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з підривником. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса.

    У березні в Запоріжжі невідомі пошкодили банкомат, намагаючись його підірвати. У правоохоронних органах розповіли, що зловмисники намагалися підірвати конденсовану вибухову речовину електричним способом. Однак, їм це не вдалося й грошима з банкомата вони не заволоділи.

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