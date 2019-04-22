За замах на активіста у Кам’янському затримали двох осіб



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В автівці, яку поліція зупинила у Дніпрі, знаходились зловмисники - 33-річний житель Криничанського району та 31-річний житель Харківської області

За замах на активіста у міста Кам’янське Дніпропетровської області затримали двох чоловіків. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, після отримання інформації про стрілянину по Кам’янському та прилеглих районах ввели оперативний план «Сирена». У результаті поліцейські встановили та зупинили розшукуваний автомобіль у Дніпрі.

«В автівці знаходились зловмисники - 33-річний житель Криничанського району та 31-річний житель Харківської області. Чоловіків було затримано в порядку ст. 208 КПКУ», - йдеться в повідомленні.

Наступного дня за погодженням з місцевою прокуратурою чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 20 квітня близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт в центрі міста Кам’янське.

За даними поліції, зловмисники з автомобіля здійснили у бік 33-річного чоловіка чотири постріли. Також внаслідок стрілянини постраждали двоє перехожих - 60-річна жінка та 55-річний чоловік. Потерпілих госпіталізували.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією - замах на вбивство.

Як повідомлялось, стрілянина, що сталася у Кам’янському, була нападом на місцевого громадського активіста.