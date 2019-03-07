«Дніпропетровськгаз Збут» на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У жовтні 2018 року ціна природного газу для комерційних споживачів становила майже 15 тис. грн за тис. куб. м, а в лютому 2019 року склала менше 12 тис. грн

Протягом чотирьох місяців поточного опалювального сезону ТОВ «Дніпропетровсгаз Збут» поетапно знижує ціну газу для промисловості, бюджетних установ та комунально-побутових підприємств Дніпропетровської області. Станом на 1 лютого таке зменшення склало 20% і роздрібна ціна блакитного палива для споживачів становить 11 970 грн за тис. куб. м. Завдяки зменшенню ціни, більше 3200 тис. бізнес-клієнтів ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» отримали можливість заощадити витрати на енергоносії.

У жовтні 2018 року ціна природного газу для комерційних споживачів становила майже 15 тис. грн за тис. куб. м, а в лютому 2019 року - вже 11 970,00 грн за тис. куб. м. Зараз крім конкурентоспроможної ціни, ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків і стабільні поставки газу.

«Серед комерційних клієнтів нашої компанії є бюджетні установи та організації, що забезпечують теплом об'єкти соціальної сфери. Тому ми відчуваємо серйозну відповідальність за поставку газу для шкіл, дитсадків, лікарень. Співпраця з ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» гарантує для наших клієнтів регулярні і безперебійні поставки і відсутність форс-мажорних ситуацій», - говорить директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Для зручності наших клієнтів в кінці минулого року запрацював Особистий кабінет «Бізнес онлайн» для комерційних клієнтів ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут». Споживачі природного газу зможуть працювати зі своїм особовими рахунками на сайті 104.ua.

Споживачі юридичні особи самостійно визначають постачальника, з яким хочуть співпрацювати. Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про ринок природного газу», постачання природного газу юридичним особам здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем.