«Рівнегаз» стверждує, що помилки інформплатформи «Укртрансгазу» завдають йому збитків



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З метою подолання проблеми компанія направила листи до Кабміну, Антимонопольного комітету та Державної регуляторної служби

ПАТ «Рівнегаз» звернулось до Кабінету міністрів України, Антимонопольного комітету та Державної регуляторної служби з вимогою припинити протиправні дії Оператора ГТС (АТ «Укртрансгаз»). Причиною тому стало неправомірне застосування Оператором ГТС коефіцієнту компенсації при розрахунку вартості послуг балансування за грудень 2018 року.

«Рівнегаз» отримало від Оператора ГТС акт про надання послуг балансування у грудні 2018 року. Згідно з доданими до акту документів, надані АТ «Укртрансгаз» обсяги балансування не відповідають дійсності. Згідно з наданим Оператором ГТС звітом, до переліку споживачів, які використали природний газ без підтверджених номінацій, та відповідно внесених в алокацію ПАТ «Рівнегаз», включено виробника тепла, який отримував газ від НАК «Нафтогаз України» в межах ПСО, згідно постанови КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867.

Фактичний обсяг виробничо-технологічних витрат ПАТ «Рівнегаз» у грудні 2018 року складає менше 5% від загального обсягу природного газу відібраного з газотранспортної системи. Проте, при розрахунку вартості послуг з балансування Оператором ГТС неправомірно був застосований коефіцієнт компенсації. Вищенаведена позиція підтверджується листами НКРЕКП, в яких Регулятор наголошує на тому, що коригування Оператором ГТС коефіцієнта компенсації в сторону збільшення не відповідає чинному законодавству і може розглядатися як порушення Закону України «Про ринок природного газу».

Внаслідок неправомірних дій Оператора ГТС при здійсненні комерційного балансування існує загроза нанесення ПАТ «Рівнегаз» суттєвих матеріальних збитків, та як наслідок – зриву безперебійного газопостачання мешканців Рівненської області в період опалювального сезону.

З метою врегулювання даної ситуації та приведення дій АТ «Укртрансгаз» у відповідність до вимог чинного законодавства компанія направила листи до Кабміну, Антимонопольного комітету та Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, що згідно із Законом України «Про функціонування ринку природного газу» взаємодія суб’єктів ринку газу базується на принципах прозорості, пропорційності та недискримінації.