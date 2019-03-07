Тимошенко заявляє, що проти неї працює «чорний штаб»



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Партія «Батьківщина» звернулася до МВС із вимогою притягнути до відповідальності всіх учасників цієї ганебної провокації

На Дніпропетровщині правоохоронці зупинили автомобіль, де були 150 листівок з інформацією, що дискредитує Тимошенко

Патрульні міста Покровське на Дніпропетровщині близько опівночі, 6 березня, зупинили автомобіль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ), де двоє двадцятивосьмирічних жителів Курахового (Донецька область) Олександр Богомаз та Артем Яремич перевозили в салоні авто 150 листівок формату А3 з інформацією, що дискредитує кандидата в президенти України Юлію Тимошенко. Про це йдеться на сайті партії «Батьківщина».

Як зазначається, чоловіки заявили, що отримали вантаж на «Новій пошті» від невідомого, з яким зв’язувалися через одну з соціальних мереж і який заплатив кожному по 2000 грн за розклеювання провокаційних листівок.

«З надійних джерел нам достеменно відомо, що чоловіки виконували одну із «операцій», так званого, «чорного штабу» Петра Порошенка – офісу, створеного на Банковій з єдиною метою – у будь-який спосіб заплямувати головного конкурента нинішнього президента – Юлію Тимошенко», - пише прес-служба партії «Батьківщина».

Партія «Батьківщина» звернулася до Міністерства внутрішніх справ із вимогою встановити та притягнути до відповідальності всіх учасників цієї ганебної провокації.

Нагадаємо, Тимошенко хоче знизити тарифи ще до виборів. Нардеп стверджує, що її політсила «вже розпочала процес зниження тарифів».

До слова, суд задовольнив позов Тимошенко стосовно підвищення ціни на газ. Суд визнав незаконною постанову Кабміну від 2015 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів

Як повідомлялося, у фільмі ВВС Зеленського та Тимошенко назвали кандидатами Коломойського. «Зеленський – це Коломойський № 1, а Тимошенко – Коломойський № 2», так образно змалювала можливий склад другого туру президентських виборів виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.