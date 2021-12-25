До директора ГарПоку Пилипенка приставили радником людину Коломойського – Гончаренко

Гарантований покупець – це держпідприємство з багатомільярдним обігом коштів

Виконувача обов’язків директора держпідприємства «Гарантований покупець» Андрія Пилипенка в якості радника консультує адвокат Олександр Сироткін, який раніше займався підтримкою інтересів різних напрямків бізнесу олігарха Ігоря Коломойського. Про це у Facebook написав нардеп Олексій Гончаренко, зазначивши, що Коломойський підкрався до ще одного грошовитого держпідприємства.

«Мало хто знає, але до нещодавно призначеного керівника «Гарантованого покупця» Андрія Пилипенка приставили радника Олександра Сироткіна. Він адвокат і свого часу «супроводжував» різні бізнес-напрями Коломойського. Наприклад, напої «Біола», продуктова марка «Щедро», – сказав Гончаренко.

При цьому він нагадав, що Гарантований покупець – це держпідприємство з багатомільярдним обігом коштів, яке ще й отримує мільярди кредитних коштів від європейців.

«Тому не дивно, що Коломойський засовує туди своїх людей. Я впевнений, що за чергового ручного керівника Пилипенка всі гроші зелених інвесторів розчиняться в коломойсько-зеленському напрямку. Бо всі ми знаємо, як Коломойський «любить» зелену енергетику», – додав нардеп.

Також він розкритикував чинного президента за те, що він своїми діями фактично намагається витіснити інвесторів з України, щоб його близькому олігарху легше жилося і більше кралося.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп, ексглава СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в. о. керівника державного підприємства «Гарантований покупець» Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.