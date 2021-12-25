Тимошенко вразила новим образом (фото)

Експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню

Лідерка політичної партії «Батьківщина» привітала українців зі святами. «Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!», – написала політикиня на своїй сторінці у Facebook.

Тимошенко також опублікувала світлину, на якій вона у етно-сукні із червоною вишивкою та зачарувала цим користувачів мережі. Новий образ експрем’єрки їм надзвичайно сподобався.

«Без зайвих слів – просто Красуня ! З Новим Роком і Різдвом Христовим!», «На подіум. Там будуть результати», «Незважаючи ні на що, завжди красива жінка», – пишуть у коментарях.

Також частина користувачів дивуються з вигляду Тимошенко та натякають, що вона занадто відредагувала фото. Мовляв, зовсім не схожа на себе.

Сукня, що її вдягла Юлія Тимошенко, – із вишивкою від відомої української дизайнерки Юлії Магдич.

Раніше у вбранні від дизайнери з’являлася також матір американського мільярдера та голови компанії Tesla Ілона Маска – Мей Маск.

Напередодні політичний психолог Олег Хомяк розповів, завдяки чому Тимошенко тримається в українській політиці стільки часу.

Також психолог зазначив, що у Володимира Зеленського склався ідеальний тандем із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, бо останній схвально реагує на усі вимоги глави держави.

До слова, Тимошенко розповіла, що енергетична криза в країні призводить до її економічного знищення.

Також Тимошенко розповіла, що врятує Україну від газової кризи.



