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    Тимошенко вразила новим образом (фото)

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    Тимошенко у етно-сукні зачарувала користувачів мережі - Тимошенко вразила новим образом (фото)
    Тимошенко у етно-сукні зачарувала користувачів мережі
    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню

    Лідерка політичної партії «Батьківщина» привітала українців зі святами. «Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!», – написала політикиня на своїй сторінці у Facebook.

    Тимошенко також опублікувала світлину, на якій вона у етно-сукні із червоною вишивкою та зачарувала цим користувачів мережі. Новий образ експрем’єрки їм надзвичайно сподобався.

    «Без зайвих слів – просто Красуня ! З Новим Роком і Різдвом Христовим!», «На подіум. Там будуть результати», «Незважаючи ні на що, завжди красива жінка», – пишуть у коментарях.

    Також частина користувачів дивуються з вигляду Тимошенко та натякають, що вона занадто відредагувала фото. Мовляв, зовсім не схожа на себе.

    Сукня, що її вдягла Юлія Тимошенко, – із вишивкою від відомої української дизайнерки Юлії Магдич.

    Раніше у вбранні від дизайнери з’являлася також матір американського мільярдера та голови компанії Tesla Ілона Маска – Мей Маск.

    Напередодні політичний психолог Олег Хомяк розповів, завдяки чому Тимошенко тримається в українській політиці стільки часу.

    Також психолог зазначив, що у Володимира Зеленського склався ідеальний тандем із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, бо останній схвально реагує на усі вимоги глави держави.

    До слова, Тимошенко розповіла, що енергетична криза в країні призводить до її економічного знищення.

    Також Тимошенко розповіла, що врятує Україну від газової кризи.

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    Теги: Батьківщина партії криза Facebook жінка подіум
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    Тимошенко вразила новим образом (фото)